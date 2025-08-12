新北愛維養護中心首創安寧病房 陪身障者走完旅程

快訊

中央社／ 新北12日電

新北市愛維養護中心新設安寧病房「曉明軒」今天啟用，市府社會局表示，這是養護中心全國首創設置安寧病房，可以讓院民在熟悉環境與家人陪伴中，安然走完人生最後一哩路。

參加啟用儀式的社會局副局長許秀能表示，愛維養護中心成立於民國87年，專收心智及肢體重度障礙、生活無法自理者，目前有160多名院民，平均年齡近50歲。

許秀能透過新聞稿表示，因應家屬臨終陪伴需求，市府支持在身障機構設置安寧病房，這也是全國首創，「曉明軒」象徵光明與信仰，希望「陪伴走過黑夜、迎向永生」。

安寧病房並與淡水馬偕醫院安寧團隊合作，提供完整照護，「曉明軒」尊重每人的信仰，不僅有天主、基督的佈置，也有佛陀的畫像。

社會局說，安寧病房設有落地窗，可眺望台北港與觀音山景色，並以精油香氛與心靈音樂營造溫暖氛圍。啟用儀式由天主教台北總教區輔理主教趙永吉主持祝福。

接受市府委託經營愛維養護中心的永和耕莘醫院，院長趙嘉倫表示，這是身障機構安寧照護的首個示範模組，將與馬偕團隊協力，讓病患與家屬在愛中，走完最後旅程。

安寧照顧基金會執行長張嘉芳則說，今年是安寧照顧基金會成立35週年，身障者照護較長照更具挑戰，安寧病房的每位照護者都是「天使般的存在」。

養護中心主任簡美婷補充，目前已有28名院民簽署拒絕急救、8人完成預立醫囑；曾為無親屬院民辦告別式並完成樹葬，體現「以愛為家」的服務理念。

身障者 社會局 馬偕醫院

