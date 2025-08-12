快訊

中央社／ 台北12日電

今彩539第114195期開獎，中獎號碼09、30、17、01、25。3星彩中獎號碼371，4星彩中獎號碼3548。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

