不貳偶劇結合梨園戲 重詮日本怪談牡丹燈籠人鬼戀

中央社／ 台北12日電

日本家喻戶曉三大怪談之一「牡丹燈籠」，是一段跨越陰陽人鬼戀，不貳偶劇將以布袋戲融入梨園戲、南管琵琶及日本能樂，以當代劇場手法重新詮釋女鬼夜提牡丹燈籠找愛人的奇情。

「牡丹燈籠」故事原型來自中國明代禁書「剪燈新話」中的「牡丹燈記」，講述喪妻男子戀上提著牡丹燈籠的美麗女子，兩人夜夜翻雲覆雨；鄰居老翁發現不對勁，挖洞偷窺，發現男子居然與一具骷髏擁抱同坐；故事流傳到日本後，和「四谷怪談」、「皿屋敷」並稱三大江戶怪談。

台中國家歌劇院新藝計畫以「偶戲/物件劇場」為年度徵件主題，不貳偶劇獲選。不貳劇團由團長郭建甫創立，他表示創作不僅僅是說故事而已，而是跟觀眾、跟自己，甚至跟戲偶對話；這次3名偶師化身白臉、光頭幽魂，人偶同台分飾多角，與手持燈籠、飾演丫鬟的梨園戲演員共演。

郭建甫說，「牡丹燈籠」從明代的小說到日本的曲藝文本，這次改編重新詮釋人物關係，改為糊紙匠與歌伎的故事，在男女之情外，也欣賞彼此「才華技藝」，並從人性化角度， 講述萬物皆有情，超越生死陰陽的多面向。

不貳偶劇「牡丹燈籠」將於8月16日到17日演出，地點在台中國家歌劇院小劇場。

