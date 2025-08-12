快訊

台灣音樂館重建原民流行音樂 吳花枝獻唱見證歷史

中央社／ 台北12日電

台灣音樂館將舉辦「風華再現─近代原民流行音樂系列活動」，重現從戰後到現在的原民流行音樂，錄製台灣首張原住民歌手黑膠唱片的86歲歌手吳花枝特別出席記者會，見證歷史。

從二戰後至1990年代之間，台灣原住民族以族語、國語，甚至日語創作並演唱出無數貼近生活的通俗歌曲，從黑膠、卡帶到CD等，在康樂隊、伐木場、遠洋漁船與都市工地間流動。這些原住民流行音樂在台灣文化中佔有重要地位，是當代歷史的重要見證與縮影。

今天記者會上，吳花枝拿起麥克風就清唱起陸森寶的歌曲，歌聲有力，她曾在八二三炮戰期間與工作隊到金門勞軍，「當時沒有化妝品，上台前就拿了紅包袋在嘴唇上沾一沾，沾點水擦在臉上，就成了口紅跟腮紅。」勞軍結束，吳花枝與工作隊夥伴飛回台北，錄製了台灣第一張原住民歌手演唱的黑膠唱片。

這次台灣音樂館策畫了多場音樂會與展覽，首場將於9月8日與東管處合作，在東海岸大地藝術節推出「月光・海音樂會－風華再現專場」。

9月27日至28日，則將在台灣戲曲中心大表演廳推出2場「種歌者～原聲金曲風華再現」音樂劇場形式的演唱會，集結盧靜子、吳花枝、陳明仁、謝英雄等資深部落歌王歌后，及桑布伊、以莉．高露、王宏恩、陳建年等當代金曲歌手同台重現多首經典原住民族歌曲，陣容堅強。

靜宜大學台文系副教授黃國超今天向中央社記者表示，過去古典音樂界曾以作曲家許常惠為首做過田野採集，但僅限於原住民的傳統古調，對於原住民流行音樂的變遷與發展沒有著力，「但這些通俗的原住民音樂才是可以代表他們的人生與記憶。」

黃國超表示，過去台灣的音樂都以漢人為歷史的核心，但其實同一個時間軸裡，還有很多比較區域性或是族群性的音樂，這些歌曲也許因為語言或非主流而無法讓其他人了解，「但這些音樂就像維大力飲料或是檳榔，足以讓原住民族人提神，度過送菜、在工地裡工作或是遠洋航海孤獨的漫漫長夜，深具意義。」

「原音如此流行－從山地歌謠到流行金曲」特展將帶領觀眾從戰後的有聲採集、山地唱片產業興起、社會運動與身分認同，到原青創作躍升流行金曲的歷程，深入呈現原住民流行音樂的多元面貌與文化流動。展覽將於9月12日至21日於華山文創意園區登場，10月1日至12日巡迴花蓮文創園區展覽。

