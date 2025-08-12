台鐵爆「請假一國多制」員工出面直指站長濫權報復

台鐵產業工會接獲員工陳情，部分台鐵主管濫權，以私設人事規範方式繞過工作規則，要求每日病假都要提供診斷證明，不僅無視勞動部與銓敘部函釋「可用就醫收據請假」，更造成請假一國多制情況；台鐵公司表示，不會針對某位同仁，皆一視同仁辦理。

台鐵產工今於台北車站西二門前召開記者會，產工理事長王傑表示，台北站何姓站長4月頒布請假規則，要求員工未來所有病假「每1日」都要提供醫生診斷證明，更於5、6月，每月修正規範，讓員工無所適從；他多次向站長反映，卻遭站長偷拍，甚至站長還濫用准假權限報復。

王傑說，他自年初至迄今因喉嚨扁桃腺反覆發炎就醫治療，都有提供就醫收據申請病假。6月26日向站方申請7月14日至榮總就醫，就醫後當晚仍感不適，因此隔日15日向副站長請假休養，也獲台北站長職務代理人的副站長同意，並於16日補上假單，但隔日站長上班後，卻一口氣否准2天休假，即使已有一日證明，且明確一日為就醫、一日為休養，但仍直接給予2日曠職處分。

產工秘書長朱智宇表示，台鐵雖公司化成國營事業，仍被政府視為泛公務體系，目前還有9成5以上員工具公務員兼勞工身分，工作規則上也因比照「公務人員請假規則」，但近期從包含王傑的數個案例發現，台鐵各單位在病假程序上，需提供何種證明，以及未達2日病假是否需提出證明，完全縱容單位各自要求，結果變成主管濫權打壓工具。

朱智宇進一步指出，台鐵在財務改革小組成立後，針對公司各項經費進行檢討，但今年上半年發生工務段要求深切出勤的外勤道班工，不能使用微波爐等電器用品，引發基層不滿，而自5月起，台鐵各單位進一步以同仁健康為由，逐步控管休息日出勤加班，從1個月可以最多2個出勤日縮減為1日，以減少加班費支出。

朱智宇直言，台鐵運量疫後回升，若減少現場人力，就是犧牲旅客服務品質，並加重現場人員業務量，且新進人員進入後，仍高度仰賴師徒制培訓，既有員工邊工作邊教導的狀況未減，並非高層認為「員工愛加班」，而是面對台鐵自動化系統落後、軟硬體設施無法與時俱進下，造成的服務品質低落及安全風險，需人力填補。

為此，台鐵產工提出2大訴求，包含台北站應撤銷王傑2日曠職處分，全面檢討一國多制請假規則；另外，台鐵應恢復開放每月2日休息日出勤，維持旅客服務品質、減輕現場人員負擔為第一要務。

台鐵公司北區營運處台北運務段副段長黃智郁說明，針對王傑案例，目前正在審議階段，不便回應，另以台鐵立場來說，車站所有人力調度都是為了旅客，讓服務更到位、更有效率，且所有請假規定，一定依據相關請假規則辦理，不會針對某位同仁，都是一視同仁。

台鐵產工則直言，對這樣的回應感到遺憾，北區營運處已是曠職案及不法侵害調查的最終與最高負責單位，竟對不法侵害報復行為與違法記曠職案沒任何表示，曠職案直接撤銷是毫無任何保密必要，預防報復行為也是載明在公司不法侵害預防計畫書中，消極的態度只會讓員工失去信心。

商品推薦