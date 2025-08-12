快訊

不斷更新／楊柳颱風來襲！停班課一覽表看這裡 北北基桃正常上班上課

關稅爭議忙到焦頭爛額？行政院國旗倒掛 政院回應了

李東洺先發0.1局核炸被敲5安、2轟史上第3人 首局悍將慘遭海灌10分

楊柳逼近！長榮、華航明部分航班取消 離島129航次停航

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
受到楊柳颱風影響，長榮航明天往返高雄航班將取消或調整飛航時間，桃園機場及松山機場維持正常起降。長榮航空示意圖。聯合報系資料照
受楊柳颱風影響，明天部分國際航班取消及異動，華航桃園及高雄共27班往返航班取消；長榮航往返高雄航班將取消或調整飛航時間，桃園機場及松山機場維持正常起降；虎航8航班取消、1航班提前、1航班延後周四起飛；另外，航港局表示，明天離島預估有14航線、129航次交通船停航。

●中華航空：

（一）桃園航班取消

CI116/CI117 桃園往返福岡

CI122/CI123 桃園往返沖繩

CI162/CI163 桃園往返首爾仁川

CI527/CI528 桃園往返深圳

CI703/CI704 桃園往返馬尼拉

CI915/CI916、CI919/CI920、CI923/CI924 桃園往返香港

（二）高雄航班取消

CI126/CI127 高雄往返東京成田

CI132/CI133 高雄往返沖繩

CI176/CI177 高雄往返大阪

CI839/CI840 高雄往返曼谷

CI934 香港飛往高雄

CI935/CI936 高雄往返香港

●長榮航空：

受楊柳颱風影響，明天下午往返高雄航班將取消或調整飛航時間，桃園機場及台北松山機場維持正常起降，最新航班異動資訊可利用長榮航空官網 www.evaair.com 或APP查詢。

●虎航：

航班取消

- IT670/IT671 高雄-濟洲島往返航班

- IT288/IT289 高雄-沖繩那霸往返航班

- IT284/IT285 高雄-大阪關西往返航班

- IT262/IT263 高雄-岡山往返航班

- IT772/IT773 高雄-仙台往返航班

- IT321/IT322 高雄-澳門往返航班

- IT585/IT586 高雄-峴港往返航班

- IT281 東京成田-高雄航班

航班提前

- IT268 高雄-名古屋航班

航班延後（延至14日起飛）

- IT269 名古屋-高雄航班

●離島海運：

1.基隆-馬祖：全部停航(1航次)。

2.南竿福澳-福州琅岐：全部停航(4航次)。

3.北竿白沙-福州黃岐：全部停航(4航次)。

4.金門-石井：全部停航(4航次)。

5.金門-五通：全部停航(24航次)。

6.高雄-馬公：全部停航(2航次)。

7.布袋-馬公：全部停航(16航次)。

8.馬公-望安-七美：全部停航(2航次)。

9.將軍-東吉：全部停航(2航次)。

10.東港-小琉球：全部停航(50航次)。

11.鹽埔-小琉球：全部停航(6航次)。

12.富岡-綠島：全部停航(8航次)。

13.富岡-蘭嶼：全部停航(2航次)。

14.後壁湖-蘭嶼：全部停航(4航次)。

