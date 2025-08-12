楊柳逼近！長榮、華航明部分航班取消 離島129航次停航
受楊柳颱風影響，明天部分國際航班取消及異動，華航桃園及高雄共27班往返航班取消；長榮航往返高雄航班將取消或調整飛航時間，桃園機場及松山機場維持正常起降；虎航8航班取消、1航班提前、1航班延後周四起飛；另外，航港局表示，明天離島預估有14航線、129航次交通船停航。
●中華航空：
（一）桃園航班取消
CI116/CI117 桃園往返福岡
CI122/CI123 桃園往返沖繩
CI162/CI163 桃園往返首爾仁川
CI527/CI528 桃園往返深圳
CI703/CI704 桃園往返馬尼拉
CI915/CI916、CI919/CI920、CI923/CI924 桃園往返香港
（二）高雄航班取消
CI126/CI127 高雄往返東京成田
CI132/CI133 高雄往返沖繩
CI176/CI177 高雄往返大阪
CI839/CI840 高雄往返曼谷
CI934 香港飛往高雄
CI935/CI936 高雄往返香港
●長榮航空：
受楊柳颱風影響，明天下午往返高雄航班將取消或調整飛航時間，桃園機場及台北松山機場維持正常起降，最新航班異動資訊可利用長榮航空官網 www.evaair.com 或APP查詢。
●虎航：
航班取消
- IT670/IT671 高雄-濟洲島往返航班
- IT288/IT289 高雄-沖繩那霸往返航班
- IT284/IT285 高雄-大阪關西往返航班
- IT262/IT263 高雄-岡山往返航班
- IT772/IT773 高雄-仙台往返航班
- IT321/IT322 高雄-澳門往返航班
- IT585/IT586 高雄-峴港往返航班
- IT281 東京成田-高雄航班
航班提前
- IT268 高雄-名古屋航班
航班延後（延至14日起飛）
- IT269 名古屋-高雄航班
●離島海運：
1.基隆-馬祖：全部停航(1航次)。
2.南竿福澳-福州琅岐：全部停航(4航次)。
3.北竿白沙-福州黃岐：全部停航(4航次)。
4.金門-石井：全部停航(4航次)。
5.金門-五通：全部停航(24航次)。
6.高雄-馬公：全部停航(2航次)。
7.布袋-馬公：全部停航(16航次)。
8.馬公-望安-七美：全部停航(2航次)。
9.將軍-東吉：全部停航(2航次)。
10.東港-小琉球：全部停航(50航次)。
11.鹽埔-小琉球：全部停航(6航次)。
12.富岡-綠島：全部停航(8航次)。
13.富岡-蘭嶼：全部停航(2航次)。
14.後壁湖-蘭嶼：全部停航(4航次)。
