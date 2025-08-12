楊柳颱風侵襲 醫曝這一抗漲蔬菜健康密碼：營養美味又有助血脂代謝
楊柳颱風今天清晨5時30分發布海上警報，直撲台灣而來。很多菜籃族抱怨，葉菜類貴得離譜，很多都被搶光。醫師劉博仁今分享，颱風天抗漲食材洋蔥是平凡食材的健康密碼，有助於抗發炎、抗自由基，並促進心血管健康，對血脂代謝有正面作用，並提供三個簡單的洋蔥料理。
劉博仁今在「劉博仁營養功能醫學專家」粉專分享，日常飲食中，洋蔥常只是配角，但它的營養價值與健康效益一點也不平凡。洋蔥含有豐富的抗氧化物質（如槲皮素quercetin）與含硫化合物，有助於抗發炎、抗自由基，並促進心血管健康。此外，它還提供鉀、維生素 C 及膳食纖維，是既美味又營養的廚房常備食材。
劉博仁說明，洋蔥與血脂健康的研究，2021年一篇來自隨機對照試驗的統合分析，綜合了10篇臨床試驗、共446名受試者，發現補充洋蔥（包括洋蔥粉、洋蔥汁、洋蔥萃取物等）可以顯著提升好膽固醇約 2.29 mg/dL，降低壞膽固醇約 6.64 mg/dL，同時總膽固醇也有下降，整體顯示洋蔥對血脂代謝有正面作用。
劉博仁指出，洋蔥是低熱量、高營養的蔬菜，不僅能提升料理風味，也能幫助提升好膽固醇、降低壞膽固醇，對心血管健康有益。將洋蔥納入日常飲食，有助於長期心血管保健。至於腸躁症或腸胃敏感者吃了可能引發脹氣或腹瀉，建議可以將洋蔥煮熟，並控制份量，降低不適。
劉博仁還提供三個簡單的洋蔥料理：
1. 涼拌芝麻醋洋蔥
• 洋蔥切絲後泡冰水 10 分鐘去辛辣味
• 瀝乾後加入醋、芝麻油與白芝麻拌勻
• 清爽開胃，夏天必備
2. 洋蔥濃湯
• 洋蔥切絲，用奶油小火慢炒至金黃焦糖化
• 加入高湯煮滾後，小火煮 15 分鐘
• 可加入牛奶或燕麥奶調和口感，撒上黑胡椒
3. 洋蔥炒紅蘿蔔絲
• 洋蔥與紅蘿蔔切絲
• 鍋中加少許油，先炒香洋蔥，再加入紅蘿蔔絲快炒
• 加少許鹽、白胡椒調味，色彩鮮豔、營養均衡
