楊柳颱風來襲

關稅爭議忙到焦頭爛額？行政院國旗倒掛 政院回應了

李東洺先發0.1局核炸被敲5安、2轟史上第3人 首局悍將慘遭海灌10分

楊柳颱風侵襲 醫曝這一抗漲蔬菜健康密碼：營養美味又有助血脂代謝

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
洋蔥。記者趙容萱／攝影
洋蔥。記者趙容萱／攝影

楊柳颱風今天清晨5時30分發布海上警報，直撲台灣而來。很多菜籃族抱怨，葉菜類貴得離譜，很多都被搶光。醫師劉博仁今分享，颱風天抗漲食材洋蔥是平凡食材的健康密碼，有助於抗發炎、抗自由基，並促進心血管健康，對血脂代謝有正面作用，並提供三個簡單的洋蔥料理。

劉博仁今在「劉博仁營養功能醫學專家」粉專分享，日常飲食中，洋蔥常只是配角，但它的營養價值與健康效益一點也不平凡。洋蔥含有豐富的抗氧化物質（如槲皮素quercetin）與含硫化合物，有助於抗發炎、抗自由基，並促進心血管健康。此外，它還提供鉀、維生素 C 及膳食纖維，是既美味又營養的廚房常備食材。

劉博仁說明，洋蔥與血脂健康的研究，2021年一篇來自隨機對照試驗的統合分析，綜合了10篇臨床試驗、共446名受試者，發現補充洋蔥（包括洋蔥粉、洋蔥汁、洋蔥萃取物等）可以顯著提升好膽固醇約 2.29 mg/dL，降低壞膽固醇約 6.64 mg/dL，同時總膽固醇也有下降，整體顯示洋蔥對血脂代謝有正面作用。

劉博仁指出，洋蔥是低熱量、高營養的蔬菜，不僅能提升料理風味，也能幫助提升好膽固醇、降低壞膽固醇，對心血管健康有益。將洋蔥納入日常飲食，有助於長期心血管保健。至於腸躁症或腸胃敏感者吃了可能引發脹氣或腹瀉，建議可以將洋蔥煮熟，並控制份量，降低不適。

劉博仁還提供三個簡單的洋蔥料理：

1. 涼拌芝麻醋洋蔥

• 洋蔥切絲後泡冰水 10 分鐘去辛辣味

• 瀝乾後加入醋、芝麻油與白芝麻拌勻

• 清爽開胃，夏天必備

2. 洋蔥濃湯

• 洋蔥切絲，用奶油小火慢炒至金黃焦糖化

• 加入高湯煮滾後，小火煮 15 分鐘

• 可加入牛奶或燕麥奶調和口感，撒上黑胡椒

3. 洋蔥炒紅蘿蔔絲

• 洋蔥與紅蘿蔔切絲

• 鍋中加少許油，先炒香洋蔥，再加入紅蘿蔔絲快炒

• 加少許鹽、白胡椒調味，色彩鮮豔、營養均衡

洋蔥 食材 膽固醇

