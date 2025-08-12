南投「小鋼砲」曾琮愷染蜂窩性組織炎逝 醫曝：4大特徵要特別注意

外號「小鋼砲」的45歲民進黨南投縣黨部前執行長曾琮愷因蜂窩性組織炎併發重症住院，未料病況急轉直下，昨晚辭世。醫院解析，蜂窩性組織炎不一定有傷口，要注意其4大特徵，分別為發紅、腫脹、痛楚、發熱，但如果症狀範圍持續擴大，或是傷口癒合但仍反覆發作，務必盡速就醫。

澄清醫院中港分院在官網分析，蜂窩性組織炎一旦發生，就要積極治療，如果沒能及時遏止，細菌將會再向深層侵襲，來到筋膜與肌肉層，毒素在此區域滋長擴散，恐引發以下併發壞死性筋膜炎、全身性敗血症、發燒畏寒、關節疼痛，甚至導致休克、死亡。

澄清醫院說明，蜂窩性組織炎有4特徵，分別為發紅、腫脹、痛楚、發熱，未必4症狀會同時出現，但如果症狀範圍持續擴大，或是傷口癒合仍反覆發作等異狀，請務必盡速就醫。

澄清醫院說明，蜂窩性組織炎每個人都可能被感染，感染原因可能被蚊蟲叮咬傷口，或外傷遭細菌感染、也有可能沒傷口卻因末梢循環不佳，甚至免疫力差時發生；根據台灣急診醫學會統計，蜂窩性組織炎盛行率大約每年千分之二，若合併壞死性筋膜炎死亡率可幾近100%。

澄清醫院提醒，蜂窩性組織炎的高風險族群為慢性疾病患者，通常抵抗病菌的能力較弱，像是銀髮族長輩、嬰兒幼童、糖尿病患者、肝硬化、痛風病患、營養不良者都較高機率感染；另外像是免疫相關疾病，工作容易有傷口或接觸水等都需要特別謹慎處理。

