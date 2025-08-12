科學園區審議會今通過11件投資案 總額計62.25億

快訊

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
國科會科學園區審議會今天通過11件投資案，投資總額計62.25億元，此外尚有19件增資案，合計增資約111.85億元。。圖／本報資料照片
國科會科學園區審議會今天通過11件投資案，投資總額計62.25億元，此外尚有19件增資案，合計增資約111.85億元。

國科會指出，核准投資案包括精密機械產業的亞立欣科技有限公司橋科分公司、久祐實業股份有限公司；光電產業之威日光電股份有限公司南科分公司；積體電路之納爾科股份有限公司南科分公司、智勝科技股份有限公司、榮宗科技有限公司；生物技術產業之歐昇生技有限公司、倍智醫電股份有限公司、台灣元創醫療器材股份有限公司；其他園區事業之光浴科技開發有限公司等，另有一件投資案為不公開。

