楊柳颱風逼近 醫院復健科就診大增三成

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
楊柳颱風逼近，不少民眾怕受風雨影響，提前到醫院復健治療，今天員榮醫院復健科患者大增三成。圖／員榮醫院提供
楊柳颱風來勢洶洶，中央氣象署下午已發佈陸上颱風警報，不少民眾擔心明後天受颱風影響，不方便出門就醫，不少定期到醫院復健的民眾也提前到院做復健，彰化縣員林市員榮醫院表示，今天復健科患者大增三成，員榮醫院明天仍正常看診。

員榮醫院健復科組長許哲維表示，不少原本安排明、後天復健治療患者，考量颱風天可能風雨強勁、交通不便，紛紛提前在今天來復健治療，復健門診量明顯增加。

許哲維說，復健治療對於骨科術後、神經損傷、慢性疼痛或中風復原患者相當重要，需按時持續治療，以避免延誤病情或肌力退化。面對颱風來襲，不少患者擔心明天若有風雨，出門更加不便，許多人臨時更改時段，將療程提前，因此今天患者人數比平日多出約三成。

員榮醫院明天雖仍正常看診，但也提醒民眾若有風雨，為了安全也可與醫院事先聯繫，調整復健時間，或在家中進行復健師及醫師先前指導的簡易運動，維持關節活動度與肌力，待天氣穩定後再到院治療。

