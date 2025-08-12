「一起走拍新北」集章活動倒數　 重溫影視場景抽限量好禮

快訊

文／ 黃柏豪

新北市協助影視拍攝與發展中心（以下簡稱新北協拍中心）推出的夏日限定「一起走拍新北·跟著膠捲去旅行」影視主題集章活動，自開跑以來反應熱烈，吸引許多民眾依地圖路線，尋訪經典拍攝地。活動將於 8月24日 截止，尚未參加的朋友務必把握最後時機，只要完成集章任務，就有機會獲得限量好禮。

新北協拍中心推出的「一起走拍新北•跟著膠卷去旅行」集章活動進入倒數兩週，請大家把握機會在8月24日前完成集章任務，抽限量好禮。 圖／黃柏豪
新北協拍中心推出的「一起走拍新北•跟著膠卷去旅行」集章活動進入倒數兩週，請大家把握機會在8月24日前完成集章任務，抽限量好禮。 圖／黃柏豪

新北市新聞局長李利貞表示，這項活動不只讓大家重新認識熟悉的街道與風景，也讓更多人親自走訪那些曾出現在大銀幕與電視劇中的經典場景。新北市擁有多樣化的拍攝地景，從壯麗山海、歷史古蹟到現代城市風貌，猶如一座天然的巨型攝影棚，長年吸引國內外劇組取景。

「一起走拍新北」活動進入倒數兩週，只要選定任一集章路線，前往指定地點免費領取集章明信片，集滿3個彩印印章即可參加抽獎，限定精美好禮等你帶回家！誠摯邀請大家把握夏日好時光，踏上「走拍」旅程，看見影視中的城市風景。

除了此次的集章路線，新北協拍中心也規劃了多條影視主題遊程，包括「經典星光大道」、「都會星光大道」、「青春山海線星光大道」，以及全新上線的「金獎星光大道」，歡迎影迷跟著故事情節漫遊城市，感受影像與真實交織的魅力。

新北協拍中心今年推出金獎路線，涵蓋板橋、深坑、汐止、瑞芳、金山、淡水等地，深具懷舊氛圍的瑞芳黃金博物館四連棟日式建築，即吸引金鐘作品《生生世世》前來取景。 圖／黃柏豪
新北協拍中心今年推出金獎路線，涵蓋板橋、深坑、汐止、瑞芳、金山、淡水等地，深具懷舊氛圍的瑞芳黃金博物館四連棟日式建築，即吸引金鐘作品《生生世世》前來取景。 圖／黃柏豪

更多「一起走拍新北·跟著膠卷去旅行」主題集章活動資訊，請上「我的新北市」（https://www.facebook.com/myntpc）或「新北協拍中心」（https://www.facebook.com/ntpcfilmassist）臉書粉絲專頁查詢。

