流行性腦脊髓膜炎添1死 累計病例數創8年同期新高

衛福部疾管署今天公布新增1例本土流行性腦脊髓膜炎，南部有癌症等病史70多歲男，因呼吸喘住院10天突意識改變、血氧降低，當天死亡；今年累計病例數6例為近8年同期新高。

衛生福利部疾病管制署今天在例行疫報公布新增1例本土流行性腦脊髓膜炎確定病例。防疫醫師林詠青說明，個案為南部70多歲男性，有癌症、心臟疾病及慢性阻塞性肺病等慢性疾病史，持續進行癌症治療中，免疫功能比較弱，無國外旅遊史。

林詠青指出，7月下旬因為呼吸喘、咳嗽有濃痰，症狀持續2週後就醫，醫師研判為慢性阻塞性肺病造成，收治住院並給予類固醇及氣管擴張劑治療；但個案在住院第10天（8月3日）突然意識改變，血氧濃度降低、心律不整、發炎指數上升，懷疑肺部遭到感染，雖給予抗生素治療，仍於於當日死亡。

林詠青指出，個案死因初步研判為慢性阻塞性肺病與肺癌致死，但死後又於血液中檢出流行性腦脊髓膜炎致病菌「腦膜炎雙球菌」B型確診。相關接觸者皆已安排衛教及健康監測，並由醫師評估是否採檢或預防性投藥。

林詠青說明，流行性腦脊髓膜炎傳染常見於軍隊軍營、學校宿舍等生活較密集的地方；其傳染途徑主要為接觸感染者或帶菌者喉嚨及鼻腔分泌物或飛沫，須透過親密或長時間接觸方可有效傳播，健康者可能呈現無症狀鼻咽部位帶菌，其中僅少數帶菌者會發展成侵襲性疾病，免疫低下者較容易致病。

疾管署指出，其潛伏期約2至10天，主要症狀為發燒、劇烈頭痛、頸部僵直、噁心、嘔吐、出血性皮疹等，有時也會出現昏迷和譫妄等症狀，嚴重時可引起肺炎、敗血症及腦膜炎甚至休克死亡，需及時給予抗生素治療。

疾管署疫情中心副主任李佳琳說，依據監測資料，國內今年累計6例流行性腦脊髓膜炎確定病例，為2018年以來同期最高。2016年至2024年統計資料顯示，每年累計病例數1至12例，個案感染年齡以25至64歲為多（占30%），其次為19至24歲及65歲以上（各占23%），病例以感染腦膜炎雙球菌B型最常見。

