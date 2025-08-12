越南血癌童謝台男捐髓救命 阿福一家感念情誼
一股熱血串起兩國情誼，今年53歲楊先生捐周邊血幹細胞，讓來自越南的10歲血癌病童阿福重生，他們今天終於相見，阿福一家告訴救命恩人，「以後阿福越南的家也是你的家。」
慈濟骨髓資料庫圓滿捐贈7000例，16歲的阿福就是受惠的其中1人，重回助他重生的寶島，台灣有許多救命恩人，阿福在記者會上終於與當初捐贈周邊血幹細胞的楊先生見面，他情緒激動跪地頂禮感恩，楊先生笑著將阿福扶起，阿福緊緊回抱對方，哭到不能自己。
阿福憶起8歲那年，在學校午休到一半突然全身不舒服，回家告訴媽媽後，緊急就醫，檢查才知道罹患血癌，無奈在越南反覆治療未果，反覆發作直到2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情初期，一架來自越南的班機飛抵台灣，載來當時10歲的阿福。
因為適合阿福的造血幹細胞在台灣，他跨海到花蓮慈濟醫院接受移殖，經過整整1年2個月的治療，終於恢復健康，如今阿福正在學習中文，他用不太流利的中文說出內心的感謝，想向大家證明愛心沒有白費，在世界不同的角落繼續延伸與成長，化為更美好的力量。
「阿福就是你的家人，以後阿福越南的家，也是你的家，歡迎你來越南看看」，阿福的父母字字句句都是對捐髓者的謝意；楊先生只是淡淡笑著，他說，曾在腦海中不斷想像阿福長什麼模樣，真的看到阿福本人站在面前，高高壯壯的，看起來非常健康，他覺得這樣就足夠了。
楊先生說，選擇捐周邊血幹細胞時，他一點都不害怕，周邊血幹細胞和捐血很像，印象最深刻的是為了贈周邊血幹細胞，他裝上抽血器具後，一坐就是6個多小時，吃喝拉撒都只能在原地處理。「能夠救一條人命，真的是很棒的一件事情。」
