颱風楊柳來襲 台鐵晚間公布13日列車行駛資訊

中央社／ 台北12日電
中度颱風楊柳來襲，台鐵公司表示，今天全線列車正常行駛，預計今晚8時30分公布明天列車行駛資訊，而自發布警報日起到解除日止，購買上述期間、未乘車旅客1年內可退票，免收手續費。

中央氣象署今天下午發布颱風楊柳海上陸上颱風警報，楊柳明天中午前後會接近台灣陸地、甚至登陸台東，今晚起風勢逐漸增加，而明天下午颱風中心在台灣陸地上空，也是風雨最明顯的時候。

台鐵發布新聞稿表示，今天下午已成立一級應變小組及東、南區應變分組，董事長鄭光遠親自主持防颱整備會議，確認全線防颱整備工作。

台鐵表示，今天全線列車正常行駛，預計將於今晚8時30分發布新聞稿公布明天列車行駛資訊。

因應颱風變化，台鐵提醒，乘客出門前，若要詢問列車最新運行資訊可洽台鐵官網、台鐵24小時旅客服務電話（02）2191-0096、0800-765-888（免付費電話，行動電話無法撥打），或各就近車站。

有關退、換票及改乘部分，台鐵指出，自發布海上颱風警報日起至解除海上颱風警報日止，購買上述期間內各級列車車票旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用車票至各車站辦理退票，免收手續費。

颱風 台鐵

楊柳逼近！氣象署估明晨觸陸傍晚台南出海 最快周四清晨解除海陸警

楊柳颱風逐漸接近，陸上警戒範圍也擴大，中央氣象署預報員朱美霖表示，預估楊柳颱風明天中午暴風圈觸陸，並從台東一帶登陸，由於...

必比登揭曉！「美食沙漠」新竹縣市共15家上榜 網笑：怎沒麥當勞

「台灣米其林指南2025」稍早公布「必比登推介」名單，今年共有144個店家入選，由於今年首度納入新北市、新竹縣、新竹市評...

楊柳颱風逼近9縣市明陣風11級以上 有機會放颱風假

楊柳颱風接近中，明天一整天對台灣影響最大，中央氣象署下午17時18發布強風特報(紅色)，包括台東縣、彰化縣、雲林縣、嘉義...

必比登名單「全台19間落榜」！清真中國牛肉麵無緣8連霸

「台灣米其林指南2025」在今日（8月12日）公佈必比登推介名單，今年共計有144個店家入選，其中包含37間新入選店家。...

洋蔥護心還能降壞膽固醇 醫示警1族群控制份量：避免睡前吃

中颱楊柳來襲，菜價連日攀升，不少人轉向選購價格相對穩定的洋蔥。營養醫學專科醫師劉博仁指出，洋蔥不僅是料理中的百搭配角，還富含多種抗氧化物，有助於減緩身體發炎、抵抗自由基，並幫助降低血中壞膽固醇，長期食用對心血管健康相當有益，不過，由於洋蔥屬於容易產氣的食物，腸胃敏感或平日易脹氣的人，建議烹煮後再食用、控制份量，且避免睡前食用，以減少不適。

科學園區審議會今通過11件投資案 總額計62.25億

國科會科學園區審議會今天通過11件投資案，投資總額計62.25億元，此外尚有19件增資案，合計增資約111.85億元。

