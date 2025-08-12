颱風楊柳來襲 台鐵晚間公布13日列車行駛資訊
中度颱風楊柳來襲，台鐵公司表示，今天全線列車正常行駛，預計今晚8時30分公布明天列車行駛資訊，而自發布警報日起到解除日止，購買上述期間、未乘車旅客1年內可退票，免收手續費。
中央氣象署今天下午發布颱風楊柳海上陸上颱風警報，楊柳明天中午前後會接近台灣陸地、甚至登陸台東，今晚起風勢逐漸增加，而明天下午颱風中心在台灣陸地上空，也是風雨最明顯的時候。
台鐵發布新聞稿表示，今天下午已成立一級應變小組及東、南區應變分組，董事長鄭光遠親自主持防颱整備會議，確認全線防颱整備工作。
台鐵表示，今天全線列車正常行駛，預計將於今晚8時30分發布新聞稿公布明天列車行駛資訊。
因應颱風變化，台鐵提醒，乘客出門前，若要詢問列車最新運行資訊可洽台鐵官網、台鐵24小時旅客服務電話（02）2191-0096、0800-765-888（免付費電話，行動電話無法撥打），或各就近車站。
有關退、換票及改乘部分，台鐵指出，自發布海上颱風警報日起至解除海上颱風警報日止，購買上述期間內各級列車車票旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用車票至各車站辦理退票，免收手續費。
