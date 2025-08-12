酷航12月起開航沖繩、羽田及清萊 台北飛日本亦增班

酷航12日宣布，將推出飛往泰國清萊、日本沖繩及東京（羽田）的新航線，預計於2025年12月至2026年3月期間逐步開航，為年底及新年假期的旅客提供更多選擇。經由新加坡飛往清萊的航班將於2026年1月1日起，每周5班，由巴西航空工業公司Embraer E190-E2客機執飛。

酷航指出，日本的亞熱帶天堂——沖繩，由眾多島嶼組成，以其純淨的沙灘、清澈的海水及獨特的琉球文化聞名。沖繩擁有聯合國教科文組織認定的文化和自然世界遺產，讓旅客能夠深度體驗當地豐富的歷史文化和自然美景。此外，酷航也將開通經由新加坡飛往東京（羽田）的航班，提供旅客前往繁華日本首都的便捷選擇。經由新加坡飛往沖繩的航班將於2025年12月15日起，每周3班，由空中巴士A320系列客機執飛；而經由新加坡飛往東京（羽田）的航班將於2026年3月1日起，每日1班，以寬體客機波音B787夢幻客機執飛。

此外，從台北出發經新加坡轉機飛往清萊經濟艙單程最低含稅價新台幣4,910元起；從台北出發經新加坡轉機飛往沖繩經濟艙單程最低含稅價新台幣7,660元起；從台北出發經新加坡轉機飛往東京（羽田）經濟艙單程最低含稅價新台幣7,270元起。新航點的航班已開放預訂，旅客可透過酷航官網、手機App預定，未來亦將逐步開放其他銷售通路。

隨著清萊、沖繩以及東京（羽田）航線的開通，酷航每周將營運111個航班飛往泰國，有45個航班飛往日本。加上新增航點，酷航航線網絡將覆蓋亞太、中東及歐洲18個國家及地區的76個目的地。除了新航點以外，酷航亦將增加其航線網絡內的航班班次，以因應即將到來的假期航空旅遊需求。

酷航將在東南亞增加多個目的地的航班頻率。經新加坡飛往曼谷目的地的航班，將於2025年8月起從每周35班調整至每周39班；經由新加坡飛往怡保的航班，將於2025年11月起從每周17班調整至每周21班；另外，經由新加坡飛往清邁的航班，將由每周7班逐步新增，並將於2025年12月調整至每周14班。

此外，酷航亦將在東北亞增加多個目的地的航班頻率。經台北直飛東京的航班，將於2025年10月起從每周12班調整至每周14班；經台北直飛北海道（札幌）的航班，將於2025年12月起從每周4班調整至每周7班；同時，新加坡飛往台北的航班亦將配合增班，將由2025年10月起，每周23班逐步調整至每周25班，2025年12月起，再由每周25班逐步新增至每周28班；此外，經由新加坡飛往濟州島的航班，將於2026年1月起從每周5班調整至每周7班。

歐洲方面，經由新加坡飛往維也納的航班，將於2026年3月起從每周3班調整至每周4班。

酷航執行長湯康莊（Leslie Thng）表示，很高興能透過清萊、沖繩和東京羽田等新航線擴大酷航在亞洲的航線網路，為旅客提供更多旅遊選擇。此外，隨著年底及新年假期旅遊需求增強，我們即將增加部分城市的航班服務。我們將持續尋求機會，透過酷航為客戶連結嶄新的旅遊體驗和難忘旅程。

