更生保護會今與4暖心企業簽約 提供更生人260個工作機會

台灣更生保護會今在台中地檢署第二辦公大樓，與四家暖心企業代表，辦理「更生事業群」簽約典禮，由法務部長鄭銘謙等人見證，更生人重回社會找工作不容易，今典禮找來成功就業洗車鍍膜的更生人「阿道」現身說法，直說「人生就像洗車一樣，即便滿身灰塵，清洗過後仍可重新亮起來」。

為落實法務部柔性司法政策，財團法人台灣更生保護會（下稱台灣更生保護會）今早與4家善心企業代表，在台中地檢署第二辦公大樓6樓會議室舉行「更生事業群」簽約典禮。

更生人出監後謀職不易，需要社會「深度接納」 、 「提供支持」 、「給予包容」 ，更生保護會結合有志一同之善心企業推行「更生事業群」 策略，協助更生人就業，讓更生人重返社會就業之路不孤單，經由陪伴、職訓及就業輔導，得以順利復歸社會，且避免再犯。

此次簽約儀式由更生保護會與欣上原股份有限公司、映興電子股份有限公司、居家美企業社、中部國際股份有限公司4家企業共同簽署合作契約，預期可為更生人提供 260個就業機會。

典禮邀請成功就業更生人「阿道」現身說法，分享他甫出獄茫然無助，透過更保台中分會同仁輔導就業，在耐心的引導與陪伴中，主動學習汽車美容鍍膜的專業技術，從工作中發現興趣，尋回自信，他也說「人生就像洗車一樣，即便滿身灰塵，清洗後仍會重新亮起來」。

法務部長鄭銘謙部長致詞時表示，讓更生朋友安居樂業一直是法務部更生保護工作的宗旨，法務部自2023年推動「更生事業群」 ，希望讓更生保護會創設一個大的事業群，成為更生朋友的保護傘，不用直接承受謀職的歧視和創業的風險，讓更生朋友獲得「工作保障」、「收入保障」與「勞動條件保障」 ，培養專長之同時也獲得歸屬感，開創新的人生。

更生保護會董事長張斗輝說，在企業與個案之間，本會扮演著橋樑與關懷的角色，不僅在就業前做好篩選與評估，也在就業後持續追蹤與輔導，協助解決適應上的問題，並在需要時提供必要的協助與資源。

更生保護台中分會主委廖學說，感謝欣上原等4家暖心企業，投入簽署極具社會正向價值之合作契約，搭起更生人的就業橋梁，攜手推動友善職場與穩定就業的社會支持網絡。

中檢表示，將持續與更生保護會台中分會合作，推行法務部柔性司法政策，結合本署轄內矯正機關、社政、勞政及企業團體，公私協力，提供多元更生保護服務，鼓勵、協助更生人就業，打造包容友善的職場文化，實現「溫暖有感，以愛復歸，再創雙贏」的司法保護環境。

典禮由法務部長鄭銘謙部長、保護司長洪信旭、矯正署長林憲銘、更生保護會董事長張斗輝、台中高分檢檢察長林錦村、台中地檢署檢察長張介欽、更生保護會台中分會主委廖學從等人共同見證，由公私協力挹注社會資源，鼓勵及協助更生人復歸就業。

