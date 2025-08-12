2025八方藝術節 馮孝英「呼喚」國美館展出
2025八方藝術節系列展啟動，即日起到17日在國立台灣美術館多媒體講堂外走廊展出藝術家馮孝英全新作品「呼喚CALLING」創作展，作品核心為埃及圖騰、信仰象徵及靈性追尋。
八方藝術節主題「跨域、共融、地方連結」，邀不同國家與文化背景新住民藝術家，透過當代藝術呈現多元文化交融。藝術節啟動後，已展出多名新住民與本地藝術家創作，總展期到8月底。
八方藝術節系列展邀長年旅居埃及、具跨文化生命經驗的馮孝英展出「呼喚CALLING」，今天下午舉行開幕式。
八方藝術節總策展人賴慕芬表示，馮孝英1980年代與埃及籍丈夫成婚，長期旅居中東地區，成為當地新住民。2013年丈夫退休後，夫妻返台定居，10餘年常往返台灣與埃及，推動藝文交流。
賴慕芬說，馮孝英也關懷在台中東新住民生活與文化需求，搭起文化橋梁，長期陪伴與協助在台中東配偶與家庭，讓「被照顧者成為照顧者」，透過文化理解建立互信與支持。
至於展出主視覺作品「雲的召喚」，馮孝英說，以層層堆疊圖像語彙傳達她對信仰、生命與宇宙的思索。畫面上方智慧使者頭戴金冠羽毛「戴勝鳥」，象徵愛與智慧，引領觀者穿越文化與靈魂之境；下方站立於石榴與聖牛頭頂畫面配置，取材自古埃及神話意象，石榴象徵愛與繁衍，聖牛則代表生育與豐收守護神。
她說，她的作品非展示異國風情，而是文化記憶與靈魂回應的交響。藝術是自由與理解的橋梁，願透過作品傳遞信仰、文化與靈性共振力量。
▪️整理包／颱風假放不放？楊柳撲台來勢洶洶 13日停班課區域一覽
▪️楊柳颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台吸眾人朝聖報現況
▪️有颱風假？楊柳颱風最新各地侵襲機率曝、3地達97% 今將海陸警齊發
▪️侵台颱楊柳明天登陸恐達中颱中限 粉專：已可見「雲捲風眼」若隱若現
▪️中颱楊柳恐強風豪雨1張圖看「風險區」 淹水警戒和易致災地區曝
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言