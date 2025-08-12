2025八方藝術節 馮孝英「呼喚」國美館展出

2025八方藝術節系列展啟動，即日起到17日在國立台灣美術館多媒體講堂外走廊展出藝術家馮孝英全新作品「呼喚CALLING」創作展，作品核心為埃及圖騰、信仰象徵及靈性追尋。

八方藝術節主題「跨域、共融、地方連結」，邀不同國家與文化背景新住民藝術家，透過當代藝術呈現多元文化交融。藝術節啟動後，已展出多名新住民與本地藝術家創作，總展期到8月底。

八方藝術節系列展邀長年旅居埃及、具跨文化生命經驗的馮孝英展出「呼喚CALLING」，今天下午舉行開幕式。

八方藝術節總策展人賴慕芬表示，馮孝英1980年代與埃及籍丈夫成婚，長期旅居中東地區，成為當地新住民。2013年丈夫退休後，夫妻返台定居，10餘年常往返台灣與埃及，推動藝文交流。

賴慕芬說，馮孝英也關懷在台中東新住民生活與文化需求，搭起文化橋梁，長期陪伴與協助在台中東配偶與家庭，讓「被照顧者成為照顧者」，透過文化理解建立互信與支持。

至於展出主視覺作品「雲的召喚」，馮孝英說，以層層堆疊圖像語彙傳達她對信仰、生命與宇宙的思索。畫面上方智慧使者頭戴金冠羽毛「戴勝鳥」，象徵愛與智慧，引領觀者穿越文化與靈魂之境；下方站立於石榴與聖牛頭頂畫面配置，取材自古埃及神話意象，石榴象徵愛與繁衍，聖牛則代表生育與豐收守護神。

她說，她的作品非展示異國風情，而是文化記憶與靈魂回應的交響。藝術是自由與理解的橋梁，願透過作品傳遞信仰、文化與靈性共振力量。

