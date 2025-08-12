航港局首度辦理海運安全季 三大主題為主軸宣導
交通部航港局今年首度辦理海運安全季活動，結合客船、遊艇、浮具三大主題為主軸，透過宣傳活動提升民眾注意搭船應注意的事項，以及航行安全的重要性；據航港局統計，今年7月全台遊艇共有1,593艘。
近年來政府大力推動向海致敬、鼓勵臺灣人民親近海洋，本次海運安全季宣導活動航港局也特別著重遊艇航行安全，提升民眾航行安全意識，藉以保障自身安全。航港局表示，本次活動有三大主軸，主軸一為航前要檢查設備，宣導民眾於要選擇搭乘非自用遊艇，保險及檢查更有保障；主軸二為遇險要保持冷靜，宣導民眾於遇險時勿驚慌；主軸三為出門要查詢天氣，透過海象環境資訊平台查詢海氣象資訊，以維航行安全。
航港局強調，透過本次宣導主軸有助於遊艇乘客避免安全風險、並於遇險時採取正確之安全行動，確保整體遊程平安順利。
航港局表示，本次宣導活動是以「遊艇挺好，安全FOLLOW ME」為口號，透過簡單且清楚的口號告訴民眾遊艇航行安全的重要性，該局已經製作一系列海報、摺頁、懶人包與短影音等宣傳資料，透過各大交通場站、媒體及公私部門等管道推播，藉由簡明清楚的資訊傳達，讓民眾於旅途或日常生活中都能輕鬆接收最新且正確的航安資訊。
