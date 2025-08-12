妙齡女身飄異味職場受挫 頂漿腺異常作祟

28歲林小姐外型亮麗、表現出色，獲得外派日本機會，卻因身上異味在職場遭遇打擊，就診發現頂漿腺分泌異常導致狐臭，除腋下外，還影響私密部位，經手術處理才排除異味困擾。

光田綜合醫院今天發布新聞稿，28歲林小姐來自高雄，外貌出眾、表現優異，被公司外派到日本，卻因身上有異味，造成客戶感受不好，同事私下向主管反映，語氣婉轉，但也讓林小姐大感挫敗。

返台後，林小姐一度懷疑是壓力或清潔不當導致汗臭，嘗試各種止汗劑、體香膏未見效果。後來到光田綜合醫院整形外科主任吳文宏門診，檢查後確認是頂漿腺分泌異常所導致的狐臭，異味不只來自腋下，還包含私密部位。

吳文宏表示，林小姐屬於較少見的多部位狐臭，於是安排「迷你水刀狐臭手術」，針對腋下、會陰與乳房區域處理。他說明，這類手術需在極小切口下精準刮除位於皮下的頂漿腺，避開神經與血管，保留足夠皮下血流，否則容易導致皮膚壞死或異味殘留。

吳文宏指出，尤其會陰及乳暈部位空間狹窄、血管神經密布，操作困難度更高。術後林小姐恢復良好，也重拾與人接觸的自信。

吳文宏統計近700名狐臭手術個案指出，腋下狐臭占88%、會陰9%、乳房3%。許多女性不自知私密處異味異常，大多是由伴侶發現、提醒才就醫。臨床上，不少患者一開始誤以為是陰道感染，尋求婦科治療，久治未癒，直到轉診整形外科才釐清病因。

吳文宏解釋，很多人會把「汗臭」和「狐臭」混為一談。汗臭是小汗腺分泌過多汗水引起，狐臭則來自頂漿腺分泌偏油脂的黃色液體，洗澡、噴香水多半無效。若發現異味揮之不去，尤其伴隨濕黏、染衣等現象，就應考慮是否為狐臭，及早諮詢專業醫師。

吳文宏提醒，不論男性、女性，若長期困擾於異味問題，應勇敢求助，別讓氣味成為生活的隱形阻礙。

