快訊

沈慶京坐輪椅出庭感謝法官裁准交保 直呼「我害了柯文哲」

有機會放颱風假？楊柳颱風直逼台灣 「7縣市」明日達停班課標準

邀卓榮泰專報竟「立委席空蕩蕩」 韓國瑜動怒：太不像話

妙齡女身飄異味職場受挫 頂漿腺異常作祟

中央社／ 台中12日電

28歲林小姐外型亮麗、表現出色，獲得外派日本機會，卻因身上異味在職場遭遇打擊，就診發現頂漿腺分泌異常導致狐臭，除腋下外，還影響私密部位，經手術處理才排除異味困擾。

光田綜合醫院今天發布新聞稿，28歲林小姐來自高雄，外貌出眾、表現優異，被公司外派到日本，卻因身上有異味，造成客戶感受不好，同事私下向主管反映，語氣婉轉，但也讓林小姐大感挫敗。

返台後，林小姐一度懷疑是壓力或清潔不當導致汗臭，嘗試各種止汗劑、體香膏未見效果。後來到光田綜合醫院整形外科主任吳文宏門診，檢查後確認是頂漿腺分泌異常所導致的狐臭，異味不只來自腋下，還包含私密部位。

吳文宏表示，林小姐屬於較少見的多部位狐臭，於是安排「迷你水刀狐臭手術」，針對腋下、會陰與乳房區域處理。他說明，這類手術需在極小切口下精準刮除位於皮下的頂漿腺，避開神經與血管，保留足夠皮下血流，否則容易導致皮膚壞死或異味殘留。

吳文宏指出，尤其會陰及乳暈部位空間狹窄、血管神經密布，操作困難度更高。術後林小姐恢復良好，也重拾與人接觸的自信。

吳文宏統計近700名狐臭手術個案指出，腋下狐臭占88%、會陰9%、乳房3%。許多女性不自知私密處異味異常，大多是由伴侶發現、提醒才就醫。臨床上，不少患者一開始誤以為是陰道感染，尋求婦科治療，久治未癒，直到轉診整形外科才釐清病因。

吳文宏解釋，很多人會把「汗臭」和「狐臭」混為一談。汗臭是小汗腺分泌過多汗水引起，狐臭則來自頂漿腺分泌偏油脂的黃色液體，洗澡、噴香水多半無效。若發現異味揮之不去，尤其伴隨濕黏、染衣等現象，就應考慮是否為狐臭，及早諮詢專業醫師。

吳文宏提醒，不論男性、女性，若長期困擾於異味問題，應勇敢求助，別讓氣味成為生活的隱形阻礙。

手術 汗臭 日本

延伸閱讀

6旬男頸部淋巴瘤大如鴕鳥蛋 距氣管0.1公分險奪命

「自己都沒發現的味道」斷了駐日機會 亮麗女返台治療重拾信心

頻繁上床不會讓陰道鬆弛！婦科醫破除迷思：還有多種好處 讓妳更快樂

大晴天曬衣服易乾卻有副作用？專家教「夏日洗衣術」和泛黃汗臭說掰掰

相關新聞

這種水不能喝！ 醫警告就像「化學雞尾酒」：恐得糖尿病

天氣炎熱，不少人外出買礦泉水，常常放一陣子後，瓶身就布滿水珠、水也變溫。對此，胸腔暨重症醫師黃軒提醒，這種水千萬別喝，根據哈佛研究發現，塑膠瓶裝水在高溫下會釋出雙酚A，可能增加肥胖與第二型糖尿病風險。

洋蔥護心還能降壞膽固醇 醫示警1族群控制份量：避免睡前吃

中颱楊柳來襲，菜價連日攀升，不少人轉向選購價格相對穩定的洋蔥。營養醫學專科醫師劉博仁指出，洋蔥不僅是料理中的百搭配角，還富含多種抗氧化物，有助於減緩身體發炎、抵抗自由基，並幫助降低血中壞膽固醇，長期食用對心血管健康相當有益，不過，由於洋蔥屬於容易產氣的食物，腸胃敏感或平日易脹氣的人，建議烹煮後再食用、控制份量，且避免睡前食用，以減少不適。

吃止痛藥又配胃藥「恐罹胃癌」 醫籲做好3招預防

很多人看個感冒、肌肉痠痛，拿了止痛藥就一定要配顆胃藥，不配反而覺得不安心，不過藥師胡廷岳提醒，長期吃胃藥反而會讓胃酸不足，降低殺菌力，讓幽門螺旋桿菌有機可乘，進而提高胃癌風險。

不洗牙竟傷「心」！ 醫警告3壞習慣加速血管老化：很常被忽略

不少人以為保養血管，重點就是少油、少鹽、多運動，但減重醫師蕭捷健提醒，其實還有三個常被忽略的壞習慣，會加速血管老化，甚至導致動脈硬化，包括不洗牙、日照不足，以及長期高血糖飲食。研究顯示，牙周病患者的血管內皮功能明顯劣於健康族群，而愛吃糖和精緻澱粉導致的高血糖，更像是將血管浸泡在「王水」中，破壞力又快又猛烈。

颱風天別再吃泡麵！農糧署激推1料理：備料簡單、快速上桌

楊柳颱風逐漸逼近台灣，不少人都開始進行防颱準備。對此，農糧署表示，咖哩飯因備料簡單，只要簡單拌炒、放入電鍋，按下一鍵就能烹煮完畢，是颱風天最佳的料理首選。

救命關鍵！泳衣顏色別亂挑 醫曝對照圖「這3色」下水秒隱形

暑假到了不少家長都會讓小孩去泳池游泳消暑，家長在替小孩挑選泳衣時，除了款式與舒適度，顏色更是關鍵。傑登醫師近日在臉書粉專分享一張泳衣可見度的實驗對照圖，提醒若顏色選錯，孩子一下水恐怕就不見了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。