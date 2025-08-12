史上最大日本航季！公主遊輪2027雙姊妹船東京啟航 78航次玩遍日本

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
2027年鑽石公主號（Diamond Princess）與藍寶石公主號（Sapphire Princess）將於日本聯袂登場。圖／公主遊輪提供
公主遊輪12日宣布，將於2027年展開史上規模最盛大的日本航季，將由兩艘於日本建造的姊妹遊輪 — 鑽石公主號（Diamond Princess）與藍寶石公主號（Sapphire Princess）聯袂登場，整個航季將自東京地區作為母港出發，提供多元航程與深度遊日體驗。

此次部署亦象徵公主遊輪深耕亞洲市場的重要里程碑，2027年度航季共將推出78趟航次，涵蓋50條獨特航線、航程天數從7天至28天不等，締造公主遊輪歷來在日本地區最完整、最豐富的部署計畫。2027年3月至12月的日本航季，將於2025年8月20日正式開放預訂。

公主遊輪總裁格斯·安托查（Gus Antorcha）表示，公主遊輪多年來在日本累積了寶貴的經驗，2027年將重返日本，精彩亮點包括廣受讚譽的櫻花季、七大精彩絕倫的傳統節慶，以及深入探索並沉浸式體驗日本魅力。

此外，公主遊輪同時宣布旗下深受好評奧谷的海漾日本料理餐廳（Makoto Ocean）即將擴展服務範圍，進駐鑽石公主號（Diamond Princess）與藍寶石公主號（Sapphire Princess），預計自今年秋季起正式亮相。

即將航行至南極洲、東南亞及日本航線的賓客，將可於兩艘備受喜愛的鑽石等級遊輪上，品嚐到由壽司大師奧谷和誠（Makoto Okuwa）所打造，呈現大膽且正宗的江戶前壽司風味。自2024年首度登場於太陽公主號（Sun Princess）以來，奧谷的海漾日本料理餐廳（Makoto Ocean）迅速躍升為賓客最愛的人氣餐廳，並預計於2025年10月在星辰公主號（Star Princess）上同步開幕。

奧谷和誠（Makoto Okuwa）主廚以嶄新手法詮釋傳統江戶前壽司，並將其獨特風味呈現於鑽石公主號（Diamond Princess）與藍寶石公主號（Sapphire Princess）上。餐飲理念在傳承日本料理精髓的同時，融合現代創意與藝術美學，以藝術視角重新演繹壽司。江戶前壽司起源於1820年代的東京，以使用醋飯結合當地新鮮魚貨為特色。

主廚奧谷目前於邁阿密海灘、華盛頓特區、維爾、聖保羅、馬德里及巴拿馬市等地皆設有多家人氣餐廳。他曾於美國《鐵人料理》（Iron Chef America）節目展現廚藝，並獲得詹姆斯·比爾德基金會（James Beard Foundation）的高度肯定。

位於鑽石公主號（Diamond Princess）與藍寶石公主號（Sapphire Princess）上的奧谷的海漾日本料理餐廳（Makoto Ocean）（前身為Kai 海壽司餐廳（Kai Sushi）），預計將於今年秋季正式啟用。餐廳提供多道精選壽司與主廚特色料理，包括松露鮭魚、雪蟹手捲與鮪魚塔塔等。同時也將推出多款精緻手工調酒，包括融合日本元素的「玄米內格羅尼」（Genmai Negroni），以及選用柚子原汁與傳統濁酒風格「土布露」（Doburoku）調製而成的「古代之花」（Kodai No Hana）。

餐廳位於兩艘遊輪的第7層甲板，為一間風格時尚且休閒的餐廳，可容納80位賓客，每位賓客需支付60美元，若有選購 Princess Premier 套裝方案的賓客，則無需額外付費。

