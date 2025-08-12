10年首例布氏桿菌病 男遊新疆接觸馬、羊染病

衛福部疾管署今天公布新增1例布氏桿菌病境外移入，為10年來首例，50多歲北部男性今年4月曾至中國新疆旅遊，接觸馬匹與羊隻，7月初開始發燒、寒顫等症狀，經治療已出院。

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧今天在例行疫報說明，國內新增近10年首例布氏桿菌病境外移入確定病例。

疾管署防疫醫師林詠青說明，個案為北部50多歲本國籍男性，有氣喘但沒有其他慢性病。今年4月上旬曾到中國大陸新疆地區旅遊，並曾於動物市集接觸羊隻和馬匹，但因當地水源缺乏，接觸動物後沒有洗手。回國後於7月上旬發燒、寒顫，不過因當時家人感染流感，以為被傳染，服用成藥沒有就醫。

林詠青指出，個案後來又多次到診所就醫，直到7月下旬於診所抽血發現肝指數偏高，轉診醫院急診，因發燒及脾臟腫大，懷疑有病毒感染，收治住院治療。又因血液培養出布氏桿菌，給予抗生素治療後症狀改善，已於發病約1個月後在8月上旬出院，住院共約1週。同行者與同住接觸者都沒有疑似症狀。

疾管署疫情中心副主任李佳琳說明，布氏桿菌病是全球性疾病，於東亞、中亞、中東、非洲、地中海沿岸較為常見；國內曾於2011年出現5例境外移入病例，感染國家分別為北非、馬來西亞及中國；而自2012年將布氏桿菌病納入第四類法定傳染病監測後，迄今累計2例境外移入，前例為印尼移入，無本土病例。

林詠青指出，布氏桿菌病為人畜共通傳染病，由布氏桿菌屬細菌感染所致；潛伏期通常1到2個月，也可長達5個月之久。症狀包含發燒、頭痛、食慾不振、關節痛和體重減輕，與流感類似；嚴重恐侵襲泌尿生殖系統、神經系統，且可能導致心臟內膜炎，若未及時治療，致死率約2%。

疾管署提醒，人類感染主要因傷口或黏膜接觸受感染動物的組織、血液、尿液等、食入受布氏桿菌污染的食物或其製品（如未滅菌之生乳或起司），以及實驗室或屠宰場工作人員亦可能經由吸入含病原菌之氣膠而感染。民眾前往流行地區應避免食用未煮熟的肉類、未經消毒的奶類及其製品，並儘量避免接觸動物。

商品推薦