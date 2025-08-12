10年首例布氏桿菌病 男遊新疆接觸馬、羊染病

快訊

中央社／ 台北12日電

衛福部疾管署今天公布新增1例布氏桿菌病境外移入，為10年來首例，50多歲北部男性今年4月曾至中國新疆旅遊，接觸馬匹與羊隻，7月初開始發燒、寒顫等症狀，經治療已出院。

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧今天在例行疫報說明，國內新增近10年首例布氏桿菌病境外移入確定病例。

疾管署防疫醫師林詠青說明，個案為北部50多歲本國籍男性，有氣喘但沒有其他慢性病。今年4月上旬曾到中國大陸新疆地區旅遊，並曾於動物市集接觸羊隻和馬匹，但因當地水源缺乏，接觸動物後沒有洗手。回國後於7月上旬發燒、寒顫，不過因當時家人感染流感，以為被傳染，服用成藥沒有就醫。

林詠青指出，個案後來又多次到診所就醫，直到7月下旬於診所抽血發現肝指數偏高，轉診醫院急診，因發燒及脾臟腫大，懷疑有病毒感染，收治住院治療。又因血液培養出布氏桿菌，給予抗生素治療後症狀改善，已於發病約1個月後在8月上旬出院，住院共約1週。同行者與同住接觸者都沒有疑似症狀。

疾管署疫情中心副主任李佳琳說明，布氏桿菌病是全球性疾病，於東亞、中亞、中東、非洲、地中海沿岸較為常見；國內曾於2011年出現5例境外移入病例，感染國家分別為北非、馬來西亞及中國；而自2012年將布氏桿菌病納入第四類法定傳染病監測後，迄今累計2例境外移入，前例為印尼移入，無本土病例。

林詠青指出，布氏桿菌病為人畜共通傳染病，由布氏桿菌屬細菌感染所致；潛伏期通常1到2個月，也可長達5個月之久。症狀包含發燒、頭痛、食慾不振、關節痛和體重減輕，與流感類似；嚴重恐侵襲泌尿生殖系統、神經系統，且可能導致心臟內膜炎，若未及時治療，致死率約2%。

疾管署提醒，人類感染主要因傷口或黏膜接觸受感染動物的組織、血液、尿液等、食入受布氏桿菌污染的食物或其製品（如未滅菌之生乳或起司），以及實驗室或屠宰場工作人員亦可能經由吸入含病原菌之氣膠而感染。民眾前往流行地區應避免食用未煮熟的肉類、未經消毒的奶類及其製品，並儘量避免接觸動物。

相關新聞

這種水不能喝！ 醫警告就像「化學雞尾酒」：恐得糖尿病

天氣炎熱，不少人外出買礦泉水，常常放一陣子後，瓶身就布滿水珠、水也變溫。對此，胸腔暨重症醫師黃軒提醒，這種水千萬別喝，根據哈佛研究發現，塑膠瓶裝水在高溫下會釋出雙酚A，可能增加肥胖與第二型糖尿病風險。

洋蔥護心還能降壞膽固醇 醫示警1族群控制份量：避免睡前吃

中颱楊柳來襲，菜價連日攀升，不少人轉向選購價格相對穩定的洋蔥。營養醫學專科醫師劉博仁指出，洋蔥不僅是料理中的百搭配角，還富含多種抗氧化物，有助於減緩身體發炎、抵抗自由基，並幫助降低血中壞膽固醇，長期食用對心血管健康相當有益，不過，由於洋蔥屬於容易產氣的食物，腸胃敏感或平日易脹氣的人，建議烹煮後再食用、控制份量，且避免睡前食用，以減少不適。

吃止痛藥又配胃藥「恐罹胃癌」 醫籲做好3招預防

很多人看個感冒、肌肉痠痛，拿了止痛藥就一定要配顆胃藥，不配反而覺得不安心，不過藥師胡廷岳提醒，長期吃胃藥反而會讓胃酸不足，降低殺菌力，讓幽門螺旋桿菌有機可乘，進而提高胃癌風險。

不洗牙竟傷「心」！ 醫警告3壞習慣加速血管老化：很常被忽略

不少人以為保養血管，重點就是少油、少鹽、多運動，但減重醫師蕭捷健提醒，其實還有三個常被忽略的壞習慣，會加速血管老化，甚至導致動脈硬化，包括不洗牙、日照不足，以及長期高血糖飲食。研究顯示，牙周病患者的血管內皮功能明顯劣於健康族群，而愛吃糖和精緻澱粉導致的高血糖，更像是將血管浸泡在「王水」中，破壞力又快又猛烈。

颱風天別再吃泡麵！農糧署激推1料理：備料簡單、快速上桌

楊柳颱風逐漸逼近台灣，不少人都開始進行防颱準備。對此，農糧署表示，咖哩飯因備料簡單，只要簡單拌炒、放入電鍋，按下一鍵就能烹煮完畢，是颱風天最佳的料理首選。

救命關鍵！泳衣顏色別亂挑 醫曝對照圖「這3色」下水秒隱形

暑假到了不少家長都會讓小孩去泳池游泳消暑，家長在替小孩挑選泳衣時，除了款式與舒適度，顏色更是關鍵。傑登醫師近日在臉書粉專分享一張泳衣可見度的實驗對照圖，提醒若顏色選錯，孩子一下水恐怕就不見了。

