「睡前吞23顆藥」惹議 基層藥師轟：醫藥不分、用藥安全失靈

近日，南部一名醫師開出1張「睡前服用23顆藥物」的處方，還包含6種管制藥物，引發各界熱議。除了藥物數量驚人，中華民國基層藥師協會理事長沈采穎表示，這起事件凸顯個別醫師濫開藥物的亂象，更揭露出台灣醫療制度醫藥不分、缺乏監督、用藥安全把關機制失靈的現況。

沈采穎說，若同時服用8種藥物，100%會產生交互作用，該病患的「23顆藥物處方」如果經由藥師審視，有機會及早發現用藥安全問題並介入處理。在全民健保與自費醫療交錯的灰色地帶，部分診所開立過量藥物、以藥價差牟利的行為層出不窮，恐是系統性問題的縮影。

「藥師是用藥安全的守門人。」沈采穎認為，在完善的醫藥分業制度中，藥師具備專業判斷能力，能對處方進行第二次審核與安全檢查，包含劑量是否過量、藥物間是否交互作用、是否有重複用藥等風險。協會嚴正呼籲，應立即強化醫藥分業、賦權藥師把關角色，並建立合理、透明的處方監管制度，避免藥物濫用。

台北醫學大學醫學院睡眠研究中心主任李信謙表示，單就藥物數量很難斷定處方對錯，必須了解患者的詳細病況。失眠常與其他共病有關，例如憂鬱症、焦慮症或其他身體疾病，這些都可能導致睡眠問題。在複雜的病情下，醫師可能會使用多種藥物來處理不同的症狀，不過，一次開立多種鎮靜安眠及抗憂鬱藥物，臨床上並不常見。

要不要開這麼多藥？李信謙認為，醫病溝通非常重要，包括詳細向患者解釋病情、治療方案及藥物的作用與副作用。而患者也應主動告知醫師完整的病史、用藥情況，以及是否有在其他地方的就診紀錄，避免資訊落差導致不適當的處方。

對於失眠問題，李信謙建議，盡量在固定的醫療院所就診，讓醫師能充分掌握病情變化。另詳細告知症狀、生活習慣、正在服用的藥物（包含保健食品），以及過去的治療經驗。服藥後應定期回診，讓醫師評估療效與副作用，並適時調整治療方案，若症狀未改善，應主動與醫師討論，確保治療的連續性。

