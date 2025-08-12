快訊

今年第3死！7旬男子罹流行性腦脊髓膜炎 住院僅10天病逝

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
疾管署防疫醫師林詠青說，國內新增1例本土流行性腦脊髓膜炎死亡病例，依疾管署統計，國內今年累計6例確定病例，其中3人死亡。記者沈能元／攝影
疾管署防疫醫師林詠青說，國內新增1例本土流行性腦脊髓膜炎死亡病例，依疾管署統計，國內今年累計6例確定病例，其中3人死亡。記者沈能元／攝影

衛福部疾管署今最新公布，國內新增1例本土流行性腦脊髓膜炎死亡病例，依疾管署統計，國內今年累計6例確定病例，其中3人死亡。一名70多歲居住在南部的男性，有COPD、肺癌、心臟疾病等慢性疾病史，今年7月25日因發燒、呼吸喘、濃痰等症狀住院治療，8月3日突然意識改變、血氧濃度降低、低血壓、心律不整於當天死亡。

依疾管署監測資料顯示，國內今年累計6例流行性腦脊髓膜炎確定病例。2016至2024年統計資料顯示，每年累計病例數介於1至12例，個案感染年齡以25至64歲為多，占30%，其次為19至24歲及65歲以上，各占23%，病例以感染腦膜炎雙球菌B型最常見。

疾管署發言人曾淑慧表示，該個案經醫院通報並經檢驗確認感染「流行性腦脊髓膜炎」，相關接觸者皆已安排衛教及健康監測，並由醫師評估是否採檢或預防性投藥。

疾管署防疫醫師林詠青說，流行性腦脊髓膜炎傳染途徑主要為接觸感染者或帶菌者之喉嚨及鼻腔分泌物或飛沫，須透過親密或長時間接觸方可有效傳播，健康者可能呈現無症狀鼻咽部位帶菌，其中僅少數帶菌者會發展成侵襲性疾病，免疫低下者較容易致病。

流行性腦脊髓膜炎潛伏期約2至10天，主要症狀為發燒、劇烈頭痛、頸部僵直、噁心、嘔吐、出血性皮疹等，有時也會出現昏迷和譫妄等症狀，嚴重時可引起肺炎、敗血症及腦膜炎甚至休克死亡，需及時給予抗生素治療。

曾淑慧提醒，預防流行性腦脊髓膜炎，應避免長時間處於擁擠或通風不良的環境，並保持良好手部與呼吸道衛生，以降低感染機會；如出現疑似症狀，應儘速就醫，避免病情惡化。

這種水不能喝！ 醫警告就像「化學雞尾酒」：恐得糖尿病

天氣炎熱，不少人外出買礦泉水，常常放一陣子後，瓶身就布滿水珠、水也變溫。對此，胸腔暨重症醫師黃軒提醒，這種水千萬別喝，根據哈佛研究發現，塑膠瓶裝水在高溫下會釋出雙酚A，可能增加肥胖與第二型糖尿病風險。

洋蔥護心還能降壞膽固醇 醫示警1族群控制份量：避免睡前吃

中颱楊柳來襲，菜價連日攀升，不少人轉向選購價格相對穩定的洋蔥。營養醫學專科醫師劉博仁指出，洋蔥不僅是料理中的百搭配角，還富含多種抗氧化物，有助於減緩身體發炎、抵抗自由基，並幫助降低血中壞膽固醇，長期食用對心血管健康相當有益，不過，由於洋蔥屬於容易產氣的食物，腸胃敏感或平日易脹氣的人，建議烹煮後再食用、控制份量，且避免睡前食用，以減少不適。

吃止痛藥又配胃藥「恐罹胃癌」 醫籲做好3招預防

很多人看個感冒、肌肉痠痛，拿了止痛藥就一定要配顆胃藥，不配反而覺得不安心，不過藥師胡廷岳提醒，長期吃胃藥反而會讓胃酸不足，降低殺菌力，讓幽門螺旋桿菌有機可乘，進而提高胃癌風險。

不洗牙竟傷「心」！ 醫警告3壞習慣加速血管老化：很常被忽略

不少人以為保養血管，重點就是少油、少鹽、多運動，但減重醫師蕭捷健提醒，其實還有三個常被忽略的壞習慣，會加速血管老化，甚至導致動脈硬化，包括不洗牙、日照不足，以及長期高血糖飲食。研究顯示，牙周病患者的血管內皮功能明顯劣於健康族群，而愛吃糖和精緻澱粉導致的高血糖，更像是將血管浸泡在「王水」中，破壞力又快又猛烈。

颱風天別再吃泡麵！農糧署激推1料理：備料簡單、快速上桌

楊柳颱風逐漸逼近台灣，不少人都開始進行防颱準備。對此，農糧署表示，咖哩飯因備料簡單，只要簡單拌炒、放入電鍋，按下一鍵就能烹煮完畢，是颱風天最佳的料理首選。

救命關鍵！泳衣顏色別亂挑 醫曝對照圖「這3色」下水秒隱形

暑假到了不少家長都會讓小孩去泳池游泳消暑，家長在替小孩挑選泳衣時，除了款式與舒適度，顏色更是關鍵。傑登醫師近日在臉書粉專分享一張泳衣可見度的實驗對照圖，提醒若顏色選錯，孩子一下水恐怕就不見了。

