今年第3死！7旬男子罹流行性腦脊髓膜炎 住院僅10天病逝

衛福部疾管署今最新公布，國內新增1例本土流行性腦脊髓膜炎死亡病例，依疾管署統計，國內今年累計6例確定病例，其中3人死亡。一名70多歲居住在南部的男性，有COPD、肺癌、心臟疾病等慢性疾病史，今年7月25日因發燒、呼吸喘、濃痰等症狀住院治療，8月3日突然意識改變、血氧濃度降低、低血壓、心律不整於當天死亡。

依疾管署監測資料顯示，國內今年累計6例流行性腦脊髓膜炎確定病例。2016至2024年統計資料顯示，每年累計病例數介於1至12例，個案感染年齡以25至64歲為多，占30%，其次為19至24歲及65歲以上，各占23%，病例以感染腦膜炎雙球菌B型最常見。

疾管署發言人曾淑慧表示，該個案經醫院通報並經檢驗確認感染「流行性腦脊髓膜炎」，相關接觸者皆已安排衛教及健康監測，並由醫師評估是否採檢或預防性投藥。

疾管署防疫醫師林詠青說，流行性腦脊髓膜炎傳染途徑主要為接觸感染者或帶菌者之喉嚨及鼻腔分泌物或飛沫，須透過親密或長時間接觸方可有效傳播，健康者可能呈現無症狀鼻咽部位帶菌，其中僅少數帶菌者會發展成侵襲性疾病，免疫低下者較容易致病。

流行性腦脊髓膜炎潛伏期約2至10天，主要症狀為發燒、劇烈頭痛、頸部僵直、噁心、嘔吐、出血性皮疹等，有時也會出現昏迷和譫妄等症狀，嚴重時可引起肺炎、敗血症及腦膜炎甚至休克死亡，需及時給予抗生素治療。

曾淑慧提醒，預防流行性腦脊髓膜炎，應避免長時間處於擁擠或通風不良的環境，並保持良好手部與呼吸道衛生，以降低感染機會；如出現疑似症狀，應儘速就醫，避免病情惡化。

