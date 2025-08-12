快訊

沈慶京坐輪椅出庭感謝法官裁准交保 直呼「我害了柯文哲」

有機會放颱風假？楊柳颱風直逼台灣 「7縣市」明日達停班課標準

邀卓榮泰專報竟「立委席空蕩蕩」 韓國瑜動怒：太不像話

智慧農業顯崢嶸 台中大豆每公斤碳排量比進口大豆少半公斤

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中大豆ESG永續智農聯盟今年4月成立，精準管理提升產量、降低人力成本，也追蹤碳足跡減少碳排。圖／聯合報系資料照
台中大豆ESG永續智農聯盟今年4月成立，精準管理提升產量、降低人力成本，也追蹤碳足跡減少碳排。圖／聯合報系資料照

台中市推動智慧農業，今年4月成立台中市大豆ESG永續智農聯盟，整合產學研與政府機構，導入田間管理系統、無人機施作、栽培紀錄數位化等等，不僅提升效率，也透過監測碳足跡，讓大豆每公斤碳排量比進口大豆低了0.56公斤；市府預計接續成立水稻與香菇的智農聯盟。

台中市政府今天舉行市政會議，農業局專案報告智慧農業。農業局長張敬昌表示，傳統農業面臨4大挑戰，人口增長帶來的糧食需求壓力、勞動力老化短缺、氣候變遷作物減產、水資源與地力匱乏；為了解決這些問題，必須導入科技、串聯數據，升級為智慧農業。

張敬昌說，智慧農業意即結合感測器、物聯網、人工智慧與數據分析的技術，提升生產效率、減少人力負擔並改善產銷決策；與傳統農業相比，不再仰賴經驗傳承「看天吃飯」，而是即時分析各項數據，除了田間狀況，還有產銷資訊與碳足跡等，精準施肥、精準生產。

張敬昌指出，目前台中有14處智慧農業示範場域，包含大安水耕蔬菜、大甲無人機、大肚大豆、大里番茄、新社香菇與文心蘭等等，可謂遍地開花；隨著各點的智農場域逐漸成熟，下一步就是把點串連成線，成立智慧農業聯盟，整合農民、科技業者、學研機構、政府單位與通路業者。

張敬昌舉例，今年4月成立的大豆ESG永續智農聯盟就是由大肚區農會雜糧產銷班、紀氏源豐企業、大人物農產運銷合作社與諾錡科技天眼衛星科技合作，推動智慧派工、老農照護、產銷履歷與碳足跡盤查等創新應用，透過植保機建立田間管理系統，導入健康監測手環，並已RTK系統人機協作。

張敬昌表示，大豆智農聯盟透過無人機噴藥，降低30%用藥，導入水旱輪作制度，降低33%施肥量，每公頃更節省7000公噸用水，同時已系統化精準管理，產量相對其他產區增加30%、管理效率提升15%；碳排部分，每公斤大豆會產生0.94公斤碳排，較進口大豆減少0.56公斤。

「大豆領航只是第一步」，張敬昌說，接下來會陸續啟動水稻與香菇的智農聯盟，水稻部分導入田間戰情室、動態農聯產銷服務平台等，香菇也會使用監控系統。

市長盧秀燕說，台中農業正在改變，過去大家對農業印象多是產業凋零、收入不穩的弱勢產業，透過智慧轉型，讓弱勢農業成為強大的經濟，更令青農願意返鄉務農；如大肚區農會總幹事趙信賓，原本是教師，後從教轉農，引進新觀念與新知識，努力奉獻。

農業局長張敬昌表示，大豆領航只是第一步，接下來會陸續啟動水稻與香菇的智農聯盟。圖／台中市政府提供
農業局長張敬昌表示，大豆領航只是第一步，接下來會陸續啟動水稻與香菇的智農聯盟。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕表示，過去大家對農業印象多是弱勢產業，透過智慧轉型，讓弱勢農業成為強大的經濟，更令青農願意返鄉務農。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕表示，過去大家對農業印象多是弱勢產業，透過智慧轉型，讓弱勢農業成為強大的經濟，更令青農願意返鄉務農。圖／台中市政府提供

香菇 碳足跡 碳排量

延伸閱讀

群益短天期美債ETF 25日開募

三大代工集團搶進無人機 各擅勝場繳出亮眼成績

7000億軍購特別預算最快9月提出 各型飛彈、無人載具成重點

強風豪雨嘉縣慘重災情 故宮南院周末晚無人機群飛傳遞祝福

相關新聞

這種水不能喝！ 醫警告就像「化學雞尾酒」：恐得糖尿病

天氣炎熱，不少人外出買礦泉水，常常放一陣子後，瓶身就布滿水珠、水也變溫。對此，胸腔暨重症醫師黃軒提醒，這種水千萬別喝，根據哈佛研究發現，塑膠瓶裝水在高溫下會釋出雙酚A，可能增加肥胖與第二型糖尿病風險。

洋蔥護心還能降壞膽固醇 醫示警1族群控制份量：避免睡前吃

中颱楊柳來襲，菜價連日攀升，不少人轉向選購價格相對穩定的洋蔥。營養醫學專科醫師劉博仁指出，洋蔥不僅是料理中的百搭配角，還富含多種抗氧化物，有助於減緩身體發炎、抵抗自由基，並幫助降低血中壞膽固醇，長期食用對心血管健康相當有益，不過，由於洋蔥屬於容易產氣的食物，腸胃敏感或平日易脹氣的人，建議烹煮後再食用、控制份量，且避免睡前食用，以減少不適。

吃止痛藥又配胃藥「恐罹胃癌」 醫籲做好3招預防

很多人看個感冒、肌肉痠痛，拿了止痛藥就一定要配顆胃藥，不配反而覺得不安心，不過藥師胡廷岳提醒，長期吃胃藥反而會讓胃酸不足，降低殺菌力，讓幽門螺旋桿菌有機可乘，進而提高胃癌風險。

不洗牙竟傷「心」！ 醫警告3壞習慣加速血管老化：很常被忽略

不少人以為保養血管，重點就是少油、少鹽、多運動，但減重醫師蕭捷健提醒，其實還有三個常被忽略的壞習慣，會加速血管老化，甚至導致動脈硬化，包括不洗牙、日照不足，以及長期高血糖飲食。研究顯示，牙周病患者的血管內皮功能明顯劣於健康族群，而愛吃糖和精緻澱粉導致的高血糖，更像是將血管浸泡在「王水」中，破壞力又快又猛烈。

颱風天別再吃泡麵！農糧署激推1料理：備料簡單、快速上桌

楊柳颱風逐漸逼近台灣，不少人都開始進行防颱準備。對此，農糧署表示，咖哩飯因備料簡單，只要簡單拌炒、放入電鍋，按下一鍵就能烹煮完畢，是颱風天最佳的料理首選。

救命關鍵！泳衣顏色別亂挑 醫曝對照圖「這3色」下水秒隱形

暑假到了不少家長都會讓小孩去泳池游泳消暑，家長在替小孩挑選泳衣時，除了款式與舒適度，顏色更是關鍵。傑登醫師近日在臉書粉專分享一張泳衣可見度的實驗對照圖，提醒若顏色選錯，孩子一下水恐怕就不見了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。