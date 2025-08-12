智慧農業顯崢嶸 台中大豆每公斤碳排量比進口大豆少半公斤

台中市推動智慧農業，今年4月成立台中市大豆ESG永續智農聯盟，整合產學研與政府機構，導入田間管理系統、無人機施作、栽培紀錄數位化等等，不僅提升效率，也透過監測碳足跡，讓大豆每公斤碳排量比進口大豆低了0.56公斤；市府預計接續成立水稻與香菇的智農聯盟。

台中市政府今天舉行市政會議，農業局專案報告智慧農業。農業局長張敬昌表示，傳統農業面臨4大挑戰，人口增長帶來的糧食需求壓力、勞動力老化短缺、氣候變遷作物減產、水資源與地力匱乏；為了解決這些問題，必須導入科技、串聯數據，升級為智慧農業。

張敬昌說，智慧農業意即結合感測器、物聯網、人工智慧與數據分析的技術，提升生產效率、減少人力負擔並改善產銷決策；與傳統農業相比，不再仰賴經驗傳承「看天吃飯」，而是即時分析各項數據，除了田間狀況，還有產銷資訊與碳足跡等，精準施肥、精準生產。

張敬昌指出，目前台中有14處智慧農業示範場域，包含大安水耕蔬菜、大甲無人機、大肚大豆、大里番茄、新社香菇與文心蘭等等，可謂遍地開花；隨著各點的智農場域逐漸成熟，下一步就是把點串連成線，成立智慧農業聯盟，整合農民、科技業者、學研機構、政府單位與通路業者。

張敬昌舉例，今年4月成立的大豆ESG永續智農聯盟就是由大肚區農會雜糧產銷班、紀氏源豐企業、大人物農產運銷合作社與諾錡科技天眼衛星科技合作，推動智慧派工、老農照護、產銷履歷與碳足跡盤查等創新應用，透過植保機建立田間管理系統，導入健康監測手環，並已RTK系統人機協作。

張敬昌表示，大豆智農聯盟透過無人機噴藥，降低30%用藥，導入水旱輪作制度，降低33%施肥量，每公頃更節省7000公噸用水，同時已系統化精準管理，產量相對其他產區增加30%、管理效率提升15%；碳排部分，每公斤大豆會產生0.94公斤碳排，較進口大豆減少0.56公斤。

「大豆領航只是第一步」，張敬昌說，接下來會陸續啟動水稻與香菇的智農聯盟，水稻部分導入田間戰情室、動態農聯產銷服務平台等，香菇也會使用監控系統。

市長盧秀燕說，台中農業正在改變，過去大家對農業印象多是產業凋零、收入不穩的弱勢產業，透過智慧轉型，讓弱勢農業成為強大的經濟，更令青農願意返鄉務農；如大肚區農會總幹事趙信賓，原本是教師，後從教轉農，引進新觀念與新知識，努力奉獻。

