洋蔥護心還能降壞膽固醇 醫示警1族群控制份量：避免睡前吃

中颱楊柳來襲，菜價連日攀升，不少人轉向選購價格相對穩定的洋蔥。營養醫學專科醫師劉博仁指出，洋蔥不僅是料理中的百搭配角，還富含多種抗氧化物，有助於減緩身體發炎、抵抗自由基，並幫助降低血中壞膽固醇，長期食用對心血管健康相當有益，不過由於洋蔥屬於容易產氣的食物，腸胃敏感或平日易脹氣的人，建議烹煮後再食用、控制份量，且避免睡前食用，以減少不適。

劉博仁在臉書發文表示，洋蔥含有槲皮素（quercetin）與多種含硫化合物，能促進血脂代謝、抗發炎並維持血管健康，還能提供鉀、維生素C與膳食纖維。根據2021年一篇統合分析研究綜合10項臨床試驗、446位受試者資料，發現補充洋蔥（含粉末、汁液、萃取物等）可讓好膽固醇（HDL）平均上升2.29mg/dL，壞膽固醇（LDL）下降6.64mg/dL，總膽固醇亦有明顯降低。

他補充，對血脂異常患者來說，洋蔥的降血脂效果更為顯著，壞膽固醇降幅可達12.7mg/dL，雖不及藥物治療，但持續納入日常飲食，對長期心血管保健仍有助益。

至於有人吃洋蔥會脹氣，劉博仁解釋，這與洋蔥屬於高FODMAP食物有關，這類碳水化合物容易被腸道細菌發酵產氣。

商品推薦