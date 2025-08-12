防颱備戰！7-ELEVEN、萊爾富加強備貨 再推「飲料、泡麵、零食」限時優惠

中央氣象署於今日（8月12日）下午2點30分針對楊柳颱風發布陸警，陸上首波警戒範圍包括花蓮、台東、高雄及屏東。因應颱風來襲，全台逾7,100家7-ELEVEN於颱風季節陳列大量民生物資用品，並針對限定門市額外設置防颱專區，包括罐頭、袋裝泡麵、生麵、米、大罐瓶裝水等加強門市備貨量；生鮮蔬果品項亦較平日提升約2成備貨量，同時更針對離島地區門市導入凍轉藏商品，提供消費者蔬菜、水果及冷凍肉品等多元選擇，即時滿足颱風天採買所需。

鎖定宅家食飲需求，7-ELEVEN門市即日起至9月2日推出統一H2O純水（1,500ml）2瓶39元、純喫茶650ml全系列任選第2件88折。8月19日前原萃日式綠茶580ml（4入）特價86元／組、每朝健康綠茶650ml（4入）特價105元／組。即日起至9月2日微波即食的7-ELEVEN「御料小館」冷凍指定商品享2入95折、4入88折優惠，指定家庭號大容量鮮奶、調味乳、優酪乳、果汁等單件特價再加贈OPENPOINT點數7點，統一指定豆米漿則有單件85折、2件8折。泡麵則是即日起至9月16日止推出包含拉麵道第2件7折、來一客第2件79折等優惠。「uniopen PRIMA會員訂閱制」於7-ELEVEN不限支付工具結帳、指定類別筆筆再享5% OPENPOINT點數回饋。

7-ELEVEN整合實體門市與外送業者入口平台「OPEN NOW」24小時一站串聯服務，門市同時享有foodomo、 Uber Eats、foodpanda 3大外送品牌，精打細算的消費者可就近選擇預約後自取服務，抗颱採買享多重優惠疊加使用，8月31日前新用戶結帳輸入【幸運7】可享滿198元5折優惠；另即日起至8月19日使用foodomo輸入優惠碼【週五買鮮乳】鮮乳、土司等商品滿299元立折30元、輸入優惠碼【好想吃火鍋】滿299元享95折最高現折100元，不限新舊客均可使用。活動詳情與辦法請詳foodomo APP。

萊爾富推出2波「防颱安心購」活動，祭出多項民生必備商品優惠，從泡麵、零食、飲品，到冷凍食品與寵物餐點全都有，幫助民眾輕鬆備糧、就近補貨，安心面對颱風來襲。第一波防颱優惠於8月12日限時一天推出眾多優惠商品，包含大品客洋芋片任2件104元、義美小泡芙盒裝系列任2件61元；飲品部分，原萃冷萃茶450ml系列第2件只要10元。

萊爾富第二波防颱優惠自8月13日至9月9日止，包含多種泡麵、餅乾以及飲品優惠，包括味味A大碗麵系列任2件65元、双響泡系列任2件60元、維力炸醬麵重量碗任2件62元；想吃熱食也可以選擇桂冠盒飯麵系列任2件88折；颱風必備礦泉水，樂法pH8.0鹼性離子水1,480ml可享任選第2件10元優惠。

●附註：詳細優惠活動內容以門市、APP公告為準。 楊柳颱風來襲，萊爾富限時推2波防颱優惠，方便消費者就近補貨。圖／萊爾富提供

