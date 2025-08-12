快訊

防颱備戰！7-ELEVEN、萊爾富加強備貨 再推「飲料、泡麵、零食」限時優惠

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN全台門市加強防颱備貨，滿足民眾即時採買需求。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全台門市加強防颱備貨，滿足民眾即時採買需求。圖／7-ELEVEN提供

中央氣象署於今日（8月12日）下午2點30分針對楊柳颱風發布陸警，陸上首波警戒範圍包括花蓮、台東、高雄及屏東。因應颱風來襲，全台逾7,100家7-ELEVEN於颱風季節陳列大量民生物資用品，並針對限定門市額外設置防颱專區，包括罐頭、袋裝泡麵、生麵、米、大罐瓶裝水等加強門市備貨量；生鮮蔬果品項亦較平日提升約2成備貨量，同時更針對離島地區門市導入凍轉藏商品，提供消費者蔬菜、水果及冷凍肉品等多元選擇，即時滿足颱風天採買所需。

鎖定宅家食飲需求，7-ELEVEN門市即日起至9月2日推出統一H2O純水（1,500ml）2瓶39元、純喫茶650ml全系列任選第2件88折。8月19日前原萃日式綠茶580ml（4入）特價86元／組、每朝健康綠茶650ml（4入）特價105元／組。即日起至9月2日微波即食的7-ELEVEN「御料小館」冷凍指定商品享2入95折、4入88折優惠，指定家庭號大容量鮮奶、調味乳、優酪乳、果汁等單件特價再加贈OPENPOINT點數7點，統一指定豆米漿則有單件85折、2件8折。泡麵則是即日起至9月16日止推出包含拉麵道第2件7折、來一客第2件79折等優惠。「uniopen PRIMA會員訂閱制」於7-ELEVEN不限支付工具結帳、指定類別筆筆再享5% OPENPOINT點數回饋。

7-ELEVEN整合實體門市與外送業者入口平台「OPEN NOW」24小時一站串聯服務，門市同時享有foodomo、 Uber Eats、foodpanda 3大外送品牌，精打細算的消費者可就近選擇預約後自取服務，抗颱採買享多重優惠疊加使用，8月31日前新用戶結帳輸入【幸運7】可享滿198元5折優惠；另即日起至8月19日使用foodomo輸入優惠碼【週五買鮮乳】鮮乳、土司等商品滿299元立折30元、輸入優惠碼【好想吃火鍋】滿299元享95折最高現折100元，不限新舊客均可使用。活動詳情與辦法請詳foodomo APP。

萊爾富推出2波「防颱安心購」活動，祭出多項民生必備商品優惠，從泡麵、零食、飲品，到冷凍食品與寵物餐點全都有，幫助民眾輕鬆備糧、就近補貨，安心面對颱風來襲。第一波防颱優惠於8月12日限時一天推出眾多優惠商品，包含大品客洋芋片任2件104元、義美小泡芙盒裝系列任2件61元；飲品部分，原萃冷萃茶450ml系列第2件只要10元。

萊爾富第二波防颱優惠自8月13日至9月9日止，包含多種泡麵、餅乾以及飲品優惠，包括味味A大碗麵系列任2件65元、双響泡系列任2件60元、維力炸醬麵重量碗任2件62元；想吃熱食也可以選擇桂冠盒飯麵系列任2件88折；颱風必備礦泉水，樂法pH8.0鹼性離子水1,480ml可享任選第2件10元優惠。

●附註：詳細優惠活動內容以門市、APP公告為準。

楊柳颱風來襲，萊爾富限時推2波防颱優惠，方便消費者就近補貨。圖／萊爾富提供
楊柳颱風來襲，萊爾富限時推2波防颱優惠，方便消費者就近補貨。圖／萊爾富提供

特價 泡麵 楊柳颱風

相關新聞

這種水不能喝！ 醫警告就像「化學雞尾酒」：恐得糖尿病

天氣炎熱，不少人外出買礦泉水，常常放一陣子後，瓶身就布滿水珠、水也變溫。對此，胸腔暨重症醫師黃軒提醒，這種水千萬別喝，根據哈佛研究發現，塑膠瓶裝水在高溫下會釋出雙酚A，可能增加肥胖與第二型糖尿病風險。

洋蔥護心還能降壞膽固醇 醫示警1族群控制份量：避免睡前吃

中颱楊柳來襲，菜價連日攀升，不少人轉向選購價格相對穩定的洋蔥。營養醫學專科醫師劉博仁指出，洋蔥不僅是料理中的百搭配角，還富含多種抗氧化物，有助於減緩身體發炎、抵抗自由基，並幫助降低血中壞膽固醇，長期食用對心血管健康相當有益，不過，由於洋蔥屬於容易產氣的食物，腸胃敏感或平日易脹氣的人，建議烹煮後再食用、控制份量，且避免睡前食用，以減少不適。

吃止痛藥又配胃藥「恐罹胃癌」 醫籲做好3招預防

很多人看個感冒、肌肉痠痛，拿了止痛藥就一定要配顆胃藥，不配反而覺得不安心，不過藥師胡廷岳提醒，長期吃胃藥反而會讓胃酸不足，降低殺菌力，讓幽門螺旋桿菌有機可乘，進而提高胃癌風險。

不洗牙竟傷「心」！ 醫警告3壞習慣加速血管老化：很常被忽略

不少人以為保養血管，重點就是少油、少鹽、多運動，但減重醫師蕭捷健提醒，其實還有三個常被忽略的壞習慣，會加速血管老化，甚至導致動脈硬化，包括不洗牙、日照不足，以及長期高血糖飲食。研究顯示，牙周病患者的血管內皮功能明顯劣於健康族群，而愛吃糖和精緻澱粉導致的高血糖，更像是將血管浸泡在「王水」中，破壞力又快又猛烈。

颱風天別再吃泡麵！農糧署激推1料理：備料簡單、快速上桌

楊柳颱風逐漸逼近台灣，不少人都開始進行防颱準備。對此，農糧署表示，咖哩飯因備料簡單，只要簡單拌炒、放入電鍋，按下一鍵就能烹煮完畢，是颱風天最佳的料理首選。

救命關鍵！泳衣顏色別亂挑 醫曝對照圖「這3色」下水秒隱形

暑假到了不少家長都會讓小孩去泳池游泳消暑，家長在替小孩挑選泳衣時，除了款式與舒適度，顏色更是關鍵。傑登醫師近日在臉書粉專分享一張泳衣可見度的實驗對照圖，提醒若顏色選錯，孩子一下水恐怕就不見了。

