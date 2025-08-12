捐造血幹細胞滿7千例 周邊血移植給付擬增10倍
台灣滿7000名非親屬造血幹細胞捐贈，除了無私捐贈者，熱血醫療團隊功不可沒，健保署通過周邊血幹細胞移植給付從新台幣2000元左右提升至2萬元，鼓勵從事辛苦移植工作醫療人員。
花蓮慈濟醫院於32年前成立的骨髓幹細胞中心，今天舉行從0到7000的髓緣之愛記者會，向全世界宣布小小的台灣，非親屬造血幹細胞捐贈終於達7000人，花蓮慈濟醫院長林欣榮說，該中心連續3次獲世界骨髓捐贈者協會進階認證，在亞洲、全球配對率具有關鍵地位與貢獻。
健保署長石崇良表示，健保每年約有1300人接受骨髓或周邊血幹細胞移植，費用超過百萬元。然而，如果沒有善心人士捐贈骨髓，即使有再多的醫療預算也無法進行移植，在健保開辦之前，慈濟就已著手推動社會改革。
當時捐骨髓被視為「抽龍骨」，民眾普遍恐懼、排斥。石崇良說，慈濟持續努力勸募，建立起全世界數一數二骨髓資料庫，隨著醫療技術進步，除了骨髓移植，周邊血幹細胞移植也成為選項，骨髓抽取過程較為疼痛，周邊血幹細胞移植方式類似捐血，對捐贈者較為溫和。
石崇良表示，過去健保對周邊血幹細胞移植的給付，是比照捐血或輸血技術計價，每次僅給付約1000至2000元。近期，健保共擬會已通過調整方案，預計將周邊血幹細胞移植的給付費用提高至與骨髓移植相當，整體療程給付可望提升至1至2萬元。
石崇良進一步說明，這項新政策預計在8月16日完成預告，最快9月1日生效，透過大幅調整給付金額，鼓勵從事辛苦移植工作的醫療人員，讓他們獲得合理報酬與支持。
中華民國血液及骨髓移植學會理事長葉士芃說，未來周邊血幹細胞移植新制給付增加8倍到10倍，醫療團隊真的非常有感，血癌與其他血液疾病患者往往急需造血幹細胞移植，尤其非親屬成功配對機率極低，依人種在十萬分之一至千萬分之一。
葉士芃認為，7000例代表7000個家庭重拾希望、迎向新生的真實見證。最重要且感動人心的，捐贈者多數不認識受贈者，但卻願意為一位陌生人承擔捐贈時的不便，期盼年輕人加入建檔行列，讓未來還有更多等待的生命有機會重生。
