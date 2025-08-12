快訊

沈慶京坐輪椅出庭感謝法官裁准交保 直呼「我害了柯文哲」

有機會放颱風假？楊柳颱風直逼台灣 「7縣市」明日達停班課標準

邀卓榮泰專報竟「立委席空蕩蕩」 韓國瑜動怒：太不像話

捐造血幹細胞滿7千例 周邊血移植給付擬增10倍

中央社／ 台北12日電

台灣滿7000名非親屬造血幹細胞捐贈，除了無私捐贈者，熱血醫療團隊功不可沒，健保署通過周邊血幹細胞移植給付從新台幣2000元左右提升至2萬元，鼓勵從事辛苦移植工作醫療人員。

花蓮慈濟醫院於32年前成立的骨髓幹細胞中心，今天舉行從0到7000的髓緣之愛記者會，向全世界宣布小小的台灣，非親屬造血幹細胞捐贈終於達7000人，花蓮慈濟醫院長林欣榮說，該中心連續3次獲世界骨髓捐贈者協會進階認證，在亞洲、全球配對率具有關鍵地位與貢獻。

健保署長石崇良表示，健保每年約有1300人接受骨髓或周邊血幹細胞移植，費用超過百萬元。然而，如果沒有善心人士捐贈骨髓，即使有再多的醫療預算也無法進行移植，在健保開辦之前，慈濟就已著手推動社會改革。

當時捐骨髓被視為「抽龍骨」，民眾普遍恐懼、排斥。石崇良說，慈濟持續努力勸募，建立起全世界數一數二骨髓資料庫，隨著醫療技術進步，除了骨髓移植，周邊血幹細胞移植也成為選項，骨髓抽取過程較為疼痛，周邊血幹細胞移植方式類似捐血，對捐贈者較為溫和。

石崇良表示，過去健保對周邊血幹細胞移植的給付，是比照捐血或輸血技術計價，每次僅給付約1000至2000元。近期，健保共擬會已通過調整方案，預計將周邊血幹細胞移植的給付費用提高至與骨髓移植相當，整體療程給付可望提升至1至2萬元。

石崇良進一步說明，這項新政策預計在8月16日完成預告，最快9月1日生效，透過大幅調整給付金額，鼓勵從事辛苦移植工作的醫療人員，讓他們獲得合理報酬與支持。

中華民國血液及骨髓移植學會理事長葉士芃說，未來周邊血幹細胞移植新制給付增加8倍到10倍，醫療團隊真的非常有感，血癌與其他血液疾病患者往往急需造血幹細胞移植，尤其非親屬成功配對機率極低，依人種在十萬分之一至千萬分之一。

葉士芃認為，7000例代表7000個家庭重拾希望、迎向新生的真實見證。最重要且感動人心的，捐贈者多數不認識受贈者，但卻願意為一位陌生人承擔捐贈時的不便，期盼年輕人加入建檔行列，讓未來還有更多等待的生命有機會重生。

給付 幹細胞 健保署

延伸閱讀

捐髓不再「痛到骨子裡」 健保加碼周邊血幹細胞移植費用 新制下月上路

落實憲法法庭判決 健保資料隱私新保障 退出權今起上路零門檻

健保署力推糖尿病及初期慢性腎臟病照護整合方案 新藥9月1日擴大給付

健保投資明年邁向1兆大關 CAR-T研擬擴大健保給付

相關新聞

這種水不能喝！ 醫警告就像「化學雞尾酒」：恐得糖尿病

天氣炎熱，不少人外出買礦泉水，常常放一陣子後，瓶身就布滿水珠、水也變溫。對此，胸腔暨重症醫師黃軒提醒，這種水千萬別喝，根據哈佛研究發現，塑膠瓶裝水在高溫下會釋出雙酚A，可能增加肥胖與第二型糖尿病風險。

洋蔥護心還能降壞膽固醇 醫示警1族群控制份量：避免睡前吃

中颱楊柳來襲，菜價連日攀升，不少人轉向選購價格相對穩定的洋蔥。營養醫學專科醫師劉博仁指出，洋蔥不僅是料理中的百搭配角，還富含多種抗氧化物，有助於減緩身體發炎、抵抗自由基，並幫助降低血中壞膽固醇，長期食用對心血管健康相當有益，不過，由於洋蔥屬於容易產氣的食物，腸胃敏感或平日易脹氣的人，建議烹煮後再食用、控制份量，且避免睡前食用，以減少不適。

吃止痛藥又配胃藥「恐罹胃癌」 醫籲做好3招預防

很多人看個感冒、肌肉痠痛，拿了止痛藥就一定要配顆胃藥，不配反而覺得不安心，不過藥師胡廷岳提醒，長期吃胃藥反而會讓胃酸不足，降低殺菌力，讓幽門螺旋桿菌有機可乘，進而提高胃癌風險。

不洗牙竟傷「心」！ 醫警告3壞習慣加速血管老化：很常被忽略

不少人以為保養血管，重點就是少油、少鹽、多運動，但減重醫師蕭捷健提醒，其實還有三個常被忽略的壞習慣，會加速血管老化，甚至導致動脈硬化，包括不洗牙、日照不足，以及長期高血糖飲食。研究顯示，牙周病患者的血管內皮功能明顯劣於健康族群，而愛吃糖和精緻澱粉導致的高血糖，更像是將血管浸泡在「王水」中，破壞力又快又猛烈。

颱風天別再吃泡麵！農糧署激推1料理：備料簡單、快速上桌

楊柳颱風逐漸逼近台灣，不少人都開始進行防颱準備。對此，農糧署表示，咖哩飯因備料簡單，只要簡單拌炒、放入電鍋，按下一鍵就能烹煮完畢，是颱風天最佳的料理首選。

救命關鍵！泳衣顏色別亂挑 醫曝對照圖「這3色」下水秒隱形

暑假到了不少家長都會讓小孩去泳池游泳消暑，家長在替小孩挑選泳衣時，除了款式與舒適度，顏色更是關鍵。傑登醫師近日在臉書粉專分享一張泳衣可見度的實驗對照圖，提醒若顏色選錯，孩子一下水恐怕就不見了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。