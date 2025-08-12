午後對流旺盛 嘉南高屏大雨特報

不少人以為保養血管，重點就是少油、少鹽、多運動，但減重醫師蕭捷健提醒，其實還有三個常被忽略的壞習慣，會加速血管老化，甚至導致動脈硬化，包括不洗牙、日照不足，以及長期高血糖飲食。研究顯示，牙周病患者的血管內皮功能明顯劣於健康族群，而愛吃糖和精緻澱粉導致的高血糖，更像是將血管浸泡在「王水」中，破壞力又快又猛烈。

2025-08-12 15:10