2022年以來首例兔熱病 7旬女感染源仍調查中

中央社／ 台北12日電

衛福部疾管署今天公布，國內新增1例本土兔熱病，為南部地區70多歲患有多重慢性病的本國籍女性，起初發燒、全身無力，經住院治療2週已順利出院，感染源尚無法確認。

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧今天在例行疫報公布自2022年以來首例本土兔熱病確定病例。國內自2007年將兔熱病納入第3類法定傳染病後，迄今共確診3例，前2例病例分別為2011年自美國境外移入及2021年南部本土個案。

疾管署防疫醫師林詠青說明，個案為南部地區70多歲本國籍女性，有慢性腎病、高血壓、糖尿病、肝病等慢性病史。7月12日出現發燒、全身無力、頻尿等症狀，至診所就醫症狀仍無改善。

林詠青指出，個案發病2天後又出現寒顫、腹瀉、排尿困難，至急診就醫。白血球與發炎指數都上升，收治住院並給予抗生素治療，在血液培養分離出疑似兔熱病致病菌，經疾管署進一步檢驗確診。所幸住院約2週期間症狀改善，7月下旬已出院。

林詠青表示，疫調發現個案主要活動地點都在住家，很少出門，近期也沒有戶外活動和動物接觸史，住家也沒有老鼠等動物活動痕跡，飲食以熟食為主，且未受蚊蟲叮咬，家裡接觸者都沒有相關症狀，目前仍無法確認感染來源。衛生單位已完成個案住家及周邊環境消毒工作及通報醫院實驗室清消作業。

兔熱病為人畜共通傳染病，林詠青說明，病原菌「土倫病法蘭西斯氏菌」的主要野生動物宿主，包含兔子、野兔、田鼠、麝香鼠、海狸、水鼠等，低病原量即可致病。潛伏期通常為3到5天，亦可長達14天；本次確診個案與2021年個案均是感染致病力較輕的菌株。

林詠青解釋，兔熱病傳染途徑多元，人類可經由吸血性節肢動物（通常為硬蜱和鹿蠅）叮咬、接觸受感染動物組織、食用受汙染的食物與水或吸入受病菌汙染的塵土而感染。症狀與感染途徑有關，若為致病力較高的病源造成的吸入性感染，致死率可達3到6成，被認為具有發展生物戰與生物恐怖攻擊的潛力。

疾管署指出，兔熱病目前無人傳人病例報告，風險族群為實驗室職業暴露及從事野外活動者。流行地區包含北美洲、歐洲、亞洲及中東地區。

動物 確診 疾管署

