颱風楊柳陸警發布 估8/13中午前後登陸台東

中央社／ 台北12日電
氣象署今天下午發布颱風楊柳海上陸上颱風警報，首波納入陸上警戒範圍包含花東、高屏地區；預估明天中午前後會接近台灣陸地、甚至登陸台東，明天是風雨最明顯的期間。圖／中央氣象署
氣象署今天下午發布颱風楊柳海上陸上颱風警報，首波納入陸上警戒範圍包含花東、高屏地區；預估明天中午前後會接近台灣陸地、甚至登陸台東，明天是風雨最明顯的期間。圖／中央氣象署

氣象署今天下午發布颱風楊柳海上陸上颱風警報，首波納入陸上警戒範圍包含花東、高屏地區；預估明天中午前後會接近台灣陸地、甚至登陸台東，明天是風雨最明顯的期間。

中央氣象署今天下午2時30分發布颱風楊柳海上陸上颱風警報，下午2時中心位置在北緯21.2度，東經126.5度，即在台東的東南東方約公里580處，以每小時29轉35公里速度，向西北西進行。中心氣壓970百帕，近中心最大風速每秒33公尺，七級風平均暴風半徑120公里，十級風平均暴風半徑40公里。

氣象署預報員朱美霖表示，首波陸上警戒區域為花蓮、台東、高雄、屏東；海上警戒為台灣海峽、台灣東半部海面、巴士海峽。未來楊柳會快速接近台灣，目前強度仍是中度颱風，預計強度有稍增強、暴風半徑稍擴大的趨勢。

朱美霖指出，颱風楊柳明天中午前後會接近台灣陸地、甚至登陸台東，明天下半天移動到台灣海峽，14日清晨則是在金門附近往中國華南移動；明天至14日清晨，要留意強風豪雨的威脅。

朱美霖進一步說明，今晚起風勢逐漸增加，目前較強風力是在台灣東南方海域；明天上午颱風位置會在蘭嶼、綠島近海，東半部風力增加、西半部沿海也會有強陣風；明天下午颱風中心在台灣陸地上空，也是風雨最明顯的時候，各沿海風力都達9級、陣風11級以上，颱風中心可能會有平均風12級以上或陣風14級以上。

此外，朱美霖提到，今晚起北海岸、宜蘭有局部陣雨，明天整天是風雨最明顯期間，中部以北有局部陣雨，明天上午至下午東半部、高屏雨勢增大，明天下午至晚間花東、嘉義以南地區要留意強風豪雨；14日西半部為午後雷陣雨，東半部、中南部仍有不定時陣雨。

朱美霖提醒，今晚起至明天，各海面及巴士海峽風浪將逐漸增大，易有4公尺以上浪高，尤其明天東部及東南部沿海浪高可達6公尺以上。

氣象署下午也更新高溫資訊，天氣晴朗炎熱，基隆市、台北市、新北市、雲林縣、台南市、花蓮縣注意攝氏36度以上高溫；台北市內湖區上午11時已出現36.6度高溫，雲林斗南中午高溫達36.1度。

颱風 高溫

