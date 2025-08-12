全台遊艇1593艘 航港局：3大重點保安全

根據航港局統計，今年7月全台遊艇共有1593艘，因應夏天玩水旺季，航港局提醒民眾應搭乘非自用遊艇，出發前要做好航前檢查等3大重點，以保障安全。

交通部航港局副局長陳賓權今天在交通部例行記者會中表示，今年首度辦理海運安全季活動，結合客船、遊艇、浮具3大主題為主軸，8月份以遊艇為主，提醒民眾駕駛或搭乘遊艇務必要注意航行安全事項。

陳賓權說，搭乘遊艇出遊前，民眾須留意3大重點包含航前要檢查設備，宣導民眾於要選擇搭乘非自用遊艇，保險及檢查更有保障；遇險要保持冷靜，宣導民眾於遇險時勿驚慌；出門要查詢天氣，透過海象環境資訊平台查詢海氣象資訊，以維航行安全。

陳賓權說，根據統計今年7月全台非自用遊艇為1593艘，民眾搭乘非自用遊艇，有保險等相關規定，對民眾較有保障，若自用遊艇違法載客，可開罰船主或駕駛新台幣1萬5000元到15萬元罰鍰。

為了要讓民眾更容易辨識遊艇是非自用遊艇，航港局也規劃要增加明顯識別，但還在跟外界溝通當中，沒有上路時間表。

航港局說，已經製作一系列海報、摺頁、懶人包與短影音等宣傳資料，透過各大交通場站、媒體及公私部門等管道推播，藉由簡明清楚的資訊傳達，讓民眾於旅途或日常生活中都能輕鬆接收最新且正確的航安資訊。

