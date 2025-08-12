快訊

楊柳颱風明將登陸 哪些地區有機會放颱風假？氣象署說話了

柯文哲案洩密源找到了？鏡週刊社長「偵查中」訪邱佩琳問Excel檔

楊柳颱風明顯增強加上1因素 鄭明典直言中央山脈這次幫不上忙

聽新聞
0:00 / 0:00

近10年首例！50歲男性感染布氏桿菌病 原來是到新疆做了「這件事」

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部疾管署防疫醫師林詠青說，個案有氣喘病史，自述4月在新疆旅遊時，曾接觸羊隻和馬匹，但因當地缺乏水源，接觸後沒有洗手，但時隔3個月後，今年7月上旬出現發燒、寒顫等不適症狀，確診為布氏桿菌病。記者沈能元／攝影
衛福部疾管署防疫醫師林詠青說，個案有氣喘病史，自述4月在新疆旅遊時，曾接觸羊隻和馬匹，但因當地缺乏水源，接觸後沒有洗手，但時隔3個月後，今年7月上旬出現發燒、寒顫等不適症狀，確診為布氏桿菌病。記者沈能元／攝影

衛福部疾管署今公布，近10年首例布氏桿菌病境外移入確定病例。一名居住北部50多歲本國籍男性，今年4月至大陸新疆旅遊，曾於動物市集接觸羊隻和馬匹，7月初出現發燒、寒顫等不適症狀，多次前往診所就醫，後續因肝指數偏高轉至醫院，並因發燒及肝脾腫大而住院治療，血液培養之菌株經鑑定為布氏桿菌，經治療後已於8月上旬出院。

疾管署防疫醫師林詠青表示，個案有氣喘病史，自述4月在新疆旅遊時，曾接觸羊隻和馬匹，但因當地缺乏水源，接觸後沒有洗手，但時隔3個月後，今年7月上旬出現發燒、寒顫等不適症狀，因當時有家人罹患流感，原以為也是感染流感，雖然到診所就醫4次，但症狀並未緩解，當第4次到診所就醫時，經抽血檢查為肝指數偏高，最後到醫院急診就醫。

林詠青指出，個案在急診時，經電腦斷層檢查發現肝脾腫大，血液培養的菌株經鑑定為布氏桿菌，經抗生素治療後，已於8月上旬出院。目前與個案同住家人及國外旅遊同行者目前無疑似症狀，另因我國已將此菌屬列為第三級危險群(RG3)微生物，故衛生單位已就本案實驗室操作人員依規範區分風險等級，並進行健康監測及評估暴露後處置。

疾管署表示，布氏桿菌病是全球性疾病，於東亞、中亞、中東、非洲、地中海沿岸較為常見；依疾管署監測資料顯示，國內曾於2011年出現5例境外移入病例，感染國家分別為北非、馬來西亞及中國；而自2012年將布氏桿菌病納入第四類法定傳染病監測後，迄今累計2例境外移入病例，分別自印尼及中國移入，無本土病例發生。

疾管署指出，布氏桿菌病為人畜共通傳染病，若未及時治療，致死率２％，由布氏桿菌屬細菌感染所致，較常造成人類感染的有流產布氏桿菌（B. abortus）、馬爾他布氏桿菌（B. melitensis）、豬布氏桿菌（B. suis）以及犬布氏桿菌（B. canis），布氏桿菌主要在動物間傳播，宿主包含牛、羊、豬、狗等動物。

人類感染主要因傷口或黏膜接觸受感染動物的組織、血液、尿液等、食入受布氏桿菌污染的食物或其製品，如未滅菌之生乳或起司，以及實驗室或屠宰場工作人員也可能經由吸入含病原菌的氣膠而感染。潛伏期通常為1至2個月，短則5天，也可長達5個月，主要症狀為間歇性或不規則發燒，全身倦怠、出汗、頭痛、背或關節或肌肉疼痛及四肢無力等，嚴重者可能造成心內膜炎、肝脾腫大或中樞神經系統的病變。

疾管署呼籲，民眾前往流行地區應避免食用未煮熟的肉類、未經消毒的奶類及其製品，並儘量避免接觸動物；實驗室及職業上需與動物接觸人員(如獸醫、屠宰場或畜牧業者等)工作時應佩帶口罩、手套、圍裙、護目鏡等適當防護裝備，如有不適症狀，請儘速就醫，並向醫師說明旅遊史及動物接觸史，以利醫師診斷、治療及通報。

動物 疾管署 馬來西亞

延伸閱讀

新疆女童成「榜一大姐」！戶頭幾乎被清空 家長急用錢傻眼：剩200

新疆伊犁「網紅吊橋」橋索斷裂5死24傷 目擊者指「有人被河水沖走」

10多歲男赴西非染惡性瘧 境外移入創19年新高

新生兒腸病毒增2重症 4天大男嬰染伊科病毒不治

相關新聞

近10年首例！50歲男性感染布氏桿菌病 原來是到新疆做了「這件事」

衛福部疾管署今公布，近10年首例布氏桿菌病境外移入確定病例。一名居住北部50多歲本國籍男性，今年4月至大陸新疆旅遊，曾於...

不洗牙竟傷「心」！ 醫警告3壞習慣加速血管老化：很常被忽略

不少人以為保養血管，重點就是少油、少鹽、多運動，但減重醫師蕭捷健提醒，其實還有三個常被忽略的壞習慣，會加速血管老化，甚至導致動脈硬化，包括不洗牙、日照不足，以及長期高血糖飲食。研究顯示，牙周病患者的血管內皮功能明顯劣於健康族群，而愛吃糖和精緻澱粉導致的高血糖，更像是將血管浸泡在「王水」中，破壞力又快又猛烈。

颱風天別再吃泡麵！農糧署激推1料理：備料簡單、快速上桌

楊柳颱風逐漸逼近台灣，不少人都開始進行防颱準備。對此，農糧署表示，咖哩飯因備料簡單，只要簡單拌炒、放入電鍋，按下一鍵就能烹煮完畢，是颱風天最佳的料理首選。

救命關鍵！泳衣顏色別亂挑 醫曝對照圖「這3色」下水秒隱形

暑假到了不少家長都會讓小孩去泳池游泳消暑，家長在替小孩挑選泳衣時，除了款式與舒適度，顏色更是關鍵。傑登醫師近日在臉書粉專分享一張泳衣可見度的實驗對照圖，提醒若顏色選錯，孩子一下水恐怕就不見了。

防曬怎麼挑？網友最關注這六大要素：質地清爽、潤色兼保養成焦點

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「防曬挑選要素」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的六個防曬挑選要素。

全台Top8衝浪熱點出爐！「這裡」奪聲量第一 浪況穩定又適合新手

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「全台衝浪景點」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的八大全台衝浪景點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。