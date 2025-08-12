近10年首例！50歲男性感染布氏桿菌病 原來是到新疆做了「這件事」

衛福部疾管署今公布，近10年首例布氏桿菌病境外移入確定病例。一名居住北部50多歲本國籍男性，今年4月至大陸新疆旅遊，曾於動物市集接觸羊隻和馬匹，7月初出現發燒、寒顫等不適症狀，多次前往診所就醫，後續因肝指數偏高轉至醫院，並因發燒及肝脾腫大而住院治療，血液培養之菌株經鑑定為布氏桿菌，經治療後已於8月上旬出院。

疾管署防疫醫師林詠青表示，個案有氣喘病史，自述4月在新疆旅遊時，曾接觸羊隻和馬匹，但因當地缺乏水源，接觸後沒有洗手，但時隔3個月後，今年7月上旬出現發燒、寒顫等不適症狀，因當時有家人罹患流感，原以為也是感染流感，雖然到診所就醫4次，但症狀並未緩解，當第4次到診所就醫時，經抽血檢查為肝指數偏高，最後到醫院急診就醫。

林詠青指出，個案在急診時，經電腦斷層檢查發現肝脾腫大，血液培養的菌株經鑑定為布氏桿菌，經抗生素治療後，已於8月上旬出院。目前與個案同住家人及國外旅遊同行者目前無疑似症狀，另因我國已將此菌屬列為第三級危險群(RG3)微生物，故衛生單位已就本案實驗室操作人員依規範區分風險等級，並進行健康監測及評估暴露後處置。

疾管署表示，布氏桿菌病是全球性疾病，於東亞、中亞、中東、非洲、地中海沿岸較為常見；依疾管署監測資料顯示，國內曾於2011年出現5例境外移入病例，感染國家分別為北非、馬來西亞及中國；而自2012年將布氏桿菌病納入第四類法定傳染病監測後，迄今累計2例境外移入病例，分別自印尼及中國移入，無本土病例發生。

疾管署指出，布氏桿菌病為人畜共通傳染病，若未及時治療，致死率２％，由布氏桿菌屬細菌感染所致，較常造成人類感染的有流產布氏桿菌（B. abortus）、馬爾他布氏桿菌（B. melitensis）、豬布氏桿菌（B. suis）以及犬布氏桿菌（B. canis），布氏桿菌主要在動物間傳播，宿主包含牛、羊、豬、狗等動物。

人類感染主要因傷口或黏膜接觸受感染動物的組織、血液、尿液等、食入受布氏桿菌污染的食物或其製品，如未滅菌之生乳或起司，以及實驗室或屠宰場工作人員也可能經由吸入含病原菌的氣膠而感染。潛伏期通常為1至2個月，短則5天，也可長達5個月，主要症狀為間歇性或不規則發燒，全身倦怠、出汗、頭痛、背或關節或肌肉疼痛及四肢無力等，嚴重者可能造成心內膜炎、肝脾腫大或中樞神經系統的病變。

疾管署呼籲，民眾前往流行地區應避免食用未煮熟的肉類、未經消毒的奶類及其製品，並儘量避免接觸動物；實驗室及職業上需與動物接觸人員(如獸醫、屠宰場或畜牧業者等)工作時應佩帶口罩、手套、圍裙、護目鏡等適當防護裝備，如有不適症狀，請儘速就醫，並向醫師說明旅遊史及動物接觸史，以利醫師診斷、治療及通報。

