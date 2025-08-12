吃止痛藥又配胃藥「恐罹胃癌」 醫籲做好3招預防

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
很多人看個感冒、肌肉痠痛，拿了止痛藥就一定要配顆胃藥，其實這樣做反而傷身。示意圖／ingimage

很多人看個感冒、肌肉痠痛，拿了止痛藥就一定要配顆胃藥，不配反而覺得不安心，不過藥師胡廷岳提醒，長期吃胃藥反而會讓胃酸不足，降低殺菌力，讓幽門螺旋桿菌有機可乘，進而提高胃癌風險。

胡廷岳在臉書發文指出，真正引發胃癌的元兇並非燒烤、泡麵、加工食品，而是潛伏在胃中的幽門螺旋桿菌，台灣每10個胃癌患者，就有9個與它有關，更可怕的是，國人愛吃胃藥的習慣，正與幽門螺旋桿菌的傳播息息相關。

他建議，想預防胃癌，應做到以下三件事：

不要長期吃胃藥

無論是PPI抑酸劑還是傳統型胃藥，作用都是讓胃酸變得不酸，但胃藥並不能真正保護胃。胡廷岳指出，許多長輩看感冒或疼痛科，習慣止痛藥一定要配胃藥，結果胃酸殺菌功能下降，幽門螺旋桿菌趁機入侵，形成「胃不好、吃胃藥、更不好」的惡性循環。

抗生素療程一定吃完

幽門螺旋桿菌治療通常會搭配二～三種抗生素與制酸劑，療程持續7～14天，但許多人吃幾天覺得症狀緩解就停藥，導致細菌沒殺乾淨，幾個月後又復發，胃癌風險隨之升高。

公筷母匙、斷開傳染鏈

幽門螺旋桿菌可透過口水、共用餐具、親密接觸傳染，家人之間容易互相感染。胡廷岳指出，若家中有人出現慢性胃炎、胃潰瘍或消化不良症狀，務必落實公筷母匙，防止傳播。

