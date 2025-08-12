大型車、微型電動2輪車 即日起可線上報廢車牌

快訊

中央社／ 台北12日電

為方便民眾辦理車輛牌照報廢或繳銷登記，公路局今天表示，即日起，擴大「監理服務網」車牌報廢與繳銷線上申請服務適用對象，增加自用大型車、營業車及微型電動2輪車。

交通部公路局先前推出「車牌報廢與繳銷線上申請服務」及「車輛回收服務一站通」線上服務，機車及自用小型車車主隨時隨地可辦理報廢或繳銷登記，不再受空間及時間限制，自109年底推動至今，已完成約60萬件申請案件。

公路局發布新聞稿表示，今天起擴大適用對象範圍，增加自用大型車和微型電動2輪車車主，以及遊覽車客運業、小客車租賃業、小貨車租賃業、汽車貨運業、汽車路線貨運業、汽車貨櫃貨運業等汽車運輸業者（需登入監理服務網會員）。

公路局表示，只須在線上提出報廢或繳銷申請，同時繳清汽燃費及交通違規罰鍰，並於10日內將號牌郵寄回監理所（站），即可完成登記，系統同時會寄送報廢證明供車主留存。

公路局提醒，民眾在線上申請後，須於10日內寄送號牌寄回監理所（站），逾期未寄回者將以退件處理，民眾須再次於線上申請及寄送號牌，方可完成登記。

至於完成報廢或繳銷登記車輛，公路局指出，不得行駛道路或在道路停車；若違規上路，將依道路交通管理處罰條例第12條規定，處汽車所有人新台幣3600元以上1萬800元以下罰鍰，並當場移置保管車輛。

此外，公路局指出，自用大型車車主及遊覽車客運業、小客車租賃業、小貨車租賃業、汽車貨運業、汽車路線貨運業、汽車貨櫃貨運業等汽車運輸業者，若同時有車體回收與車籍報廢需求，可透過環境部資源循環署「車輛回收服務一站通」提出申請，一次完成車體回收與車籍報廢。

