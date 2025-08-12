這種水不能喝！ 醫警告就像「化學雞尾酒」：恐得糖尿病

天氣炎熱，不少人外出買礦泉水，常常放一陣子後，瓶身就布滿水珠，水也變溫。對此，胸腔暨重症醫師黃軒提醒，這種水千萬別喝，根據哈佛研究發現，塑膠瓶裝水在高溫下會釋出雙酚A，可能增加肥胖與第二型糖尿病風險。

黃軒今（12）日在臉書指出，PET或聚碳酸酯材質的塑膠瓶，在高溫下分子結構會鬆動、斷裂，釋放出雙酚A，就像「化學雞尾酒」，這是有科學研究佐證的。

哈佛大學公共衛生學院曾以77名大學生為對象，分別讓他們飲用不鏽鋼水瓶的水與聚碳酸酯塑膠瓶裝水。結果顯示，不鏽鋼水瓶組的尿液雙酚A濃度為1.2 μg/g creatinine，塑膠瓶組則升至2.0 μg/g creatinine，增幅高達69%，這是首個以人體試驗證明，聚碳酸酯瓶會明顯提升尿中雙酚A濃度的研究，說服力極高。

事實上，雙酚A是「荷爾蒙攪局王」，黃軒指出，長期接觸可能帶來四大危害，包括一、降低男性精子品質、干擾女性排卵；二、增加肥胖與第二型糖尿病風險；三、提高高血壓、冠心病發生率；四、影響胎兒腦部與行為發展。黃軒建議，應使用玻璃或不鏽鋼水瓶，也要避免在炎炎夏日，將瓶裝水長時間留在車內，更不要用一次性瓶裝水重複裝熱水。

