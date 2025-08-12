這種水不能喝！ 醫警告就像「化學雞尾酒」：恐得糖尿病

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師警告，塑膠瓶裝水在高溫下會釋出雙酚A，可能增加肥胖與第二型糖尿病風險。 聯合報系資料照片／記者許正宏攝影
天氣炎熱，不少人外出買礦泉水，常常放一陣子後，瓶身就布滿水珠，水也變溫。對此，胸腔暨重症醫師黃軒提醒，這種水千萬別喝，根據哈佛研究發現，塑膠瓶裝水在高溫下會釋出雙酚A，可能增加肥胖與第二型糖尿病風險。

黃軒今（12）日在臉書指出，PET或聚碳酸酯材質的塑膠瓶，在高溫下分子結構會鬆動、斷裂，釋放出雙酚A，就像「化學雞尾酒」，這是有科學研究佐證的。

哈佛大學公共衛生學院曾以77名大學生為對象，分別讓他們飲用不鏽鋼水瓶的水與聚碳酸酯塑膠瓶裝水。結果顯示，不鏽鋼水瓶組的尿液雙酚A濃度為1.2 μg/g creatinine，塑膠瓶組則升至2.0 μg/g creatinine，增幅高達69%，這是首個以人體試驗證明，聚碳酸酯瓶會明顯提升尿中雙酚A濃度的研究，說服力極高。

事實上，雙酚A是「荷爾蒙攪局王」，黃軒指出，長期接觸可能帶來四大危害，包括一、降低男性精子品質、干擾女性排卵；二、增加肥胖與第二型糖尿病風險；三、提高高血壓、冠心病發生率；四、影響胎兒腦部與行為發展。黃軒建議，應使用玻璃或不鏽鋼水瓶，也要避免在炎炎夏日，將瓶裝水長時間留在車內，更不要用一次性瓶裝水重複裝熱水。

瓶裝水 糖尿病 高血壓 礦泉水

相關新聞

天氣炎熱，不少人外出買礦泉水，常常放一陣子後，瓶身就布滿水珠、水也變溫。對此，胸腔暨重症醫師黃軒提醒，這種水千萬別喝，根據哈佛研究發現，塑膠瓶裝水在高溫下會釋出雙酚A，可能增加肥胖與第二型糖尿病風險。

洋蔥護心還能降壞膽固醇 醫示警1族群控制份量：避免睡前吃

中颱楊柳來襲，菜價連日攀升，不少人轉向選購價格相對穩定的洋蔥。營養醫學專科醫師劉博仁指出，洋蔥不僅是料理中的百搭配角，還富含多種抗氧化物，有助於減緩身體發炎、抵抗自由基，並幫助降低血中壞膽固醇，長期食用對心血管健康相當有益，不過，由於洋蔥屬於容易產氣的食物，腸胃敏感或平日易脹氣的人，建議烹煮後再食用、控制份量，且避免睡前食用，以減少不適。

吃止痛藥又配胃藥「恐罹胃癌」 醫籲做好3招預防

很多人看個感冒、肌肉痠痛，拿了止痛藥就一定要配顆胃藥，不配反而覺得不安心，不過藥師胡廷岳提醒，長期吃胃藥反而會讓胃酸不足，降低殺菌力，讓幽門螺旋桿菌有機可乘，進而提高胃癌風險。

不洗牙竟傷「心」！ 醫警告3壞習慣加速血管老化：很常被忽略

不少人以為保養血管，重點就是少油、少鹽、多運動，但減重醫師蕭捷健提醒，其實還有三個常被忽略的壞習慣，會加速血管老化，甚至導致動脈硬化，包括不洗牙、日照不足，以及長期高血糖飲食。研究顯示，牙周病患者的血管內皮功能明顯劣於健康族群，而愛吃糖和精緻澱粉導致的高血糖，更像是將血管浸泡在「王水」中，破壞力又快又猛烈。

颱風天別再吃泡麵！農糧署激推1料理：備料簡單、快速上桌

楊柳颱風逐漸逼近台灣，不少人都開始進行防颱準備。對此，農糧署表示，咖哩飯因備料簡單，只要簡單拌炒、放入電鍋，按下一鍵就能烹煮完畢，是颱風天最佳的料理首選。

救命關鍵！泳衣顏色別亂挑 醫曝對照圖「這3色」下水秒隱形

暑假到了不少家長都會讓小孩去泳池游泳消暑，家長在替小孩挑選泳衣時，除了款式與舒適度，顏色更是關鍵。傑登醫師近日在臉書粉專分享一張泳衣可見度的實驗對照圖，提醒若顏色選錯，孩子一下水恐怕就不見了。

