快訊

楊柳颱風明將登陸 哪些地區有機會放颱風假？氣象署說話了

柯文哲案洩密源找到了？鏡週刊社長「偵查中」訪邱佩琳問Excel檔

楊柳颱風明顯增強加上1因素 鄭明典直言中央山脈這次幫不上忙

聽新聞
0:00 / 0:00

不洗牙竟傷「心」！ 醫警告3壞習慣加速血管老化：很常被忽略

聯合新聞網／ 綜合報導
洗牙示意圖。圖／聯合報系資料照片
洗牙示意圖。圖／聯合報系資料照片

不少人以為保養血管，重點就是少油、少鹽、多運動，但減重醫師蕭捷健提醒，其實還有三個常被忽略的壞習慣，會加速血管老化，甚至導致動脈硬化，包括不洗牙、日照不足，以及長期高血糖飲食。研究顯示，牙周病患者的血管內皮功能明顯劣於健康族群，而愛吃糖和精緻澱粉導致的高血糖，更像是將血管浸泡在「王水」中，破壞力又快又猛烈。

蕭捷健在臉書指出，人體血管就像水管，內壁鋪著一層細胞「血管內皮」，負責感知血液流速與壓力，並釋放一氧化氮。一氧化氮能幫助血管擴張、維持彈性、防止血液凝固、對抗發炎，一旦一氧化氮不足，高血壓與動脈硬化風險就會急遽升高。

蕭捷健提出三大意想不到的血管殺手：

牙菌斑的攻擊

口腔中的致病菌與其引發的發炎物質，會隨血液流遍全身，直接損傷血管內皮並抑制一氧化氮生成。《高血壓》（Hypertension）期刊研究發現，中重度牙周病患者的血管內皮功能明顯比健康人差，但在接受深度洗牙等牙周治療後，數月內血管擴張能力可望顯著改善。

缺乏日照的隱憂

陽光中的紫外線可將皮膚儲存的硝酸鹽轉化為一氧化氮，並釋放到血液中。一項大型研究顯示，日照充足者血壓較低，建議每天曬太陽10至15分鐘，就像替血管補上「天然鬆弛劑」。

高血糖的糖衣陷阱

血糖飆高猶如將血管泡進「王水」，快速產生大量自由基，使原本應製造一氧化氮的酵素（eNOS）短路，反而生成更多有害物質。過量糖分還會與蛋白質結合，形成糖化終產物（AGEs），讓血管壁變得僵硬、脆弱，失去彈性。

蕭捷健建議，想守護血管健康，應多吃富含硝酸鹽的深綠色蔬菜，如甜菜根、菠菜、芝麻葉、萵苣，以促進一氧化氮生成；每半年定期洗牙，徹底清除牙菌斑，並嚴控糖與精緻澱粉攝取，這也是降低三酸甘油酯與小而密低密度膽固醇（sdLDL）的關鍵方法。

病患 醫師 高血壓 牙周病 膽固醇

延伸閱讀

不只害嘴破！醫曝杏仁1缺陷別多吃 另推「這2款」完美堅果

周三出國強碰楊柳颱風！一票旅客憂心飛不了 航空公司員工吐實情

醫師親測！喝咖啡「多這步驟」降壞膽固醇 1個月甩脫紅字危機

掃瞄蝦皮包裏QR Code紙條領發票？他憂遇詐騙、內行人指關鍵

相關新聞

近10年首例！50歲男性感染布氏桿菌病 原來是到新疆做了「這件事」

衛福部疾管署今公布，近10年首例布氏桿菌病境外移入確定病例。一名居住北部50多歲本國籍男性，今年4月至大陸新疆旅遊，曾於...

不洗牙竟傷「心」！ 醫警告3壞習慣加速血管老化：很常被忽略

不少人以為保養血管，重點就是少油、少鹽、多運動，但減重醫師蕭捷健提醒，其實還有三個常被忽略的壞習慣，會加速血管老化，甚至導致動脈硬化，包括不洗牙、日照不足，以及長期高血糖飲食。研究顯示，牙周病患者的血管內皮功能明顯劣於健康族群，而愛吃糖和精緻澱粉導致的高血糖，更像是將血管浸泡在「王水」中，破壞力又快又猛烈。

颱風天別再吃泡麵！農糧署激推1料理：備料簡單、快速上桌

楊柳颱風逐漸逼近台灣，不少人都開始進行防颱準備。對此，農糧署表示，咖哩飯因備料簡單，只要簡單拌炒、放入電鍋，按下一鍵就能烹煮完畢，是颱風天最佳的料理首選。

救命關鍵！泳衣顏色別亂挑 醫曝對照圖「這3色」下水秒隱形

暑假到了不少家長都會讓小孩去泳池游泳消暑，家長在替小孩挑選泳衣時，除了款式與舒適度，顏色更是關鍵。傑登醫師近日在臉書粉專分享一張泳衣可見度的實驗對照圖，提醒若顏色選錯，孩子一下水恐怕就不見了。

防曬怎麼挑？網友最關注這六大要素：質地清爽、潤色兼保養成焦點

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「防曬挑選要素」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的六個防曬挑選要素。

全台Top8衝浪熱點出爐！「這裡」奪聲量第一 浪況穩定又適合新手

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「全台衝浪景點」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的八大全台衝浪景點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。