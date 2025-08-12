不洗牙竟傷「心」！ 醫警告3壞習慣加速血管老化：很常被忽略

不少人以為保養血管，重點就是少油、少鹽、多運動，但減重醫師蕭捷健提醒，其實還有三個常被忽略的壞習慣，會加速血管老化，甚至導致動脈硬化，包括不洗牙、日照不足，以及長期高血糖飲食。研究顯示，牙周病患者的血管內皮功能明顯劣於健康族群，而愛吃糖和精緻澱粉導致的高血糖，更像是將血管浸泡在「王水」中，破壞力又快又猛烈。

蕭捷健在臉書指出，人體血管就像水管，內壁鋪著一層細胞「血管內皮」，負責感知血液流速與壓力，並釋放一氧化氮。一氧化氮能幫助血管擴張、維持彈性、防止血液凝固、對抗發炎，一旦一氧化氮不足，高血壓與動脈硬化風險就會急遽升高。

蕭捷健提出三大意想不到的血管殺手：

牙菌斑的攻擊

口腔中的致病菌與其引發的發炎物質，會隨血液流遍全身，直接損傷血管內皮並抑制一氧化氮生成。《高血壓》（Hypertension）期刊研究發現，中重度牙周病患者的血管內皮功能明顯比健康人差，但在接受深度洗牙等牙周治療後，數月內血管擴張能力可望顯著改善。

缺乏日照的隱憂

陽光中的紫外線可將皮膚儲存的硝酸鹽轉化為一氧化氮，並釋放到血液中。一項大型研究顯示，日照充足者血壓較低，建議每天曬太陽10至15分鐘，就像替血管補上「天然鬆弛劑」。

高血糖的糖衣陷阱

血糖飆高猶如將血管泡進「王水」，快速產生大量自由基，使原本應製造一氧化氮的酵素（eNOS）短路，反而生成更多有害物質。過量糖分還會與蛋白質結合，形成糖化終產物（AGEs），讓血管壁變得僵硬、脆弱，失去彈性。

蕭捷健建議，想守護血管健康，應多吃富含硝酸鹽的深綠色蔬菜，如甜菜根、菠菜、芝麻葉、萵苣，以促進一氧化氮生成；每半年定期洗牙，徹底清除牙菌斑，並嚴控糖與精緻澱粉攝取，這也是降低三酸甘油酯與小而密低密度膽固醇（sdLDL）的關鍵方法。

