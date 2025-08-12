快訊

楊柳颱風明將登陸 哪些地區有機會放颱風假？氣象署說話了

柯文哲案洩密源找到了？鏡週刊社長「偵查中」訪邱佩琳問Excel檔

楊柳颱風明顯增強加上1因素 鄭明典直言中央山脈這次幫不上忙

聽新聞
0:00 / 0:00

颱風天別再吃泡麵！農糧署激推1料理：備料簡單、快速上桌

聯合新聞網／ 綜合報導
農糧署表示，咖哩飯因備料簡單，只要簡單拌炒、放入電鍋，按下一鍵就能烹煮完畢，是颱風天最佳的料理首選。示意圖／Ingimage
農糧署表示，咖哩飯因備料簡單，只要簡單拌炒、放入電鍋，按下一鍵就能烹煮完畢，是颱風天最佳的料理首選。示意圖／Ingimage

楊柳颱風逐漸逼近台灣，不少人都開始進行防颱準備。對此，農糧署表示，咖哩飯因備料簡單，只要簡單拌炒、放入電鍋，按下一鍵就能烹煮完畢，是颱風天最佳的料理首選。

農糧署在臉書粉專「鮮享農YA」表示，颱風天窗外風雨交加、外送停擺，若要外出十分冒險，咖哩飯就成為颱風天的料理首選，建議搭配根莖類、蕈菇類食材，如馬鈴薯、胡蘿蔔、地瓜、芋頭、洋蔥、山藥，以及鴻喜菇、杏鮑菇、金針菇、秀珍菇、香菇等，這些食材富含多種營養素且容易產生飽足感。

農糧署指出，烹煮方式也很簡單，先熱鍋下油，依序放入洋蔥、馬鈴薯、紅蘿蔔炒香，再加入蔬菜、菇類、肉類及咖哩塊拌炒，最後放入電鍋並加入淹過食材的水，外鍋一杯水，電鍋跳起後攪拌均勻，外鍋再放一杯水燉煮，僅需3步驟就能輕鬆完成咖哩飯。

農糧署也分享根莖類、蕈菇類的保存方法，指出根莖類適合放置於通風良好的環境中保存，蕈菇類則建議以廚房紙巾包裹後，放入塑膠袋封存冷藏，避免蕈菇類失水，以保持新鮮。

食材 料理 農糧署 楊柳颱風

延伸閱讀

整理包／颱風假放不放？楊柳撲台來勢洶洶 13日停班課區域一覽

衣物洗完仍有異味？恐是「洗衣機發霉」 3要訣避免藏污納垢

醫師親測！喝咖啡「多這步驟」降壞膽固醇 1個月甩脫紅字危機

不只害嘴破！醫曝杏仁1缺陷別多吃 另推「這2款」完美堅果

相關新聞

近10年首例！50歲男性感染布氏桿菌病 原來是到新疆做了「這件事」

衛福部疾管署今公布，近10年首例布氏桿菌病境外移入確定病例。一名居住北部50多歲本國籍男性，今年4月至大陸新疆旅遊，曾於...

不洗牙竟傷「心」！ 醫警告3壞習慣加速血管老化：很常被忽略

不少人以為保養血管，重點就是少油、少鹽、多運動，但減重醫師蕭捷健提醒，其實還有三個常被忽略的壞習慣，會加速血管老化，甚至導致動脈硬化，包括不洗牙、日照不足，以及長期高血糖飲食。研究顯示，牙周病患者的血管內皮功能明顯劣於健康族群，而愛吃糖和精緻澱粉導致的高血糖，更像是將血管浸泡在「王水」中，破壞力又快又猛烈。

颱風天別再吃泡麵！農糧署激推1料理：備料簡單、快速上桌

楊柳颱風逐漸逼近台灣，不少人都開始進行防颱準備。對此，農糧署表示，咖哩飯因備料簡單，只要簡單拌炒、放入電鍋，按下一鍵就能烹煮完畢，是颱風天最佳的料理首選。

救命關鍵！泳衣顏色別亂挑 醫曝對照圖「這3色」下水秒隱形

暑假到了不少家長都會讓小孩去泳池游泳消暑，家長在替小孩挑選泳衣時，除了款式與舒適度，顏色更是關鍵。傑登醫師近日在臉書粉專分享一張泳衣可見度的實驗對照圖，提醒若顏色選錯，孩子一下水恐怕就不見了。

楊柳颱風逼近 台電逾4000搶修人力嚴陣以待

楊柳颱風進逼台灣本島，台電表示，已完成防災設備及備料盤點作業，並動員逾4000名搶修人力、備妥車輛與機具待命，必要時將迅...

防曬怎麼挑？網友最關注這六大要素：質地清爽、潤色兼保養成焦點

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「防曬挑選要素」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的六個防曬挑選要素。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。