颱風天別再吃泡麵！農糧署激推1料理：備料簡單、快速上桌
楊柳颱風逐漸逼近台灣，不少人都開始進行防颱準備。對此，農糧署表示，咖哩飯因備料簡單，只要簡單拌炒、放入電鍋，按下一鍵就能烹煮完畢，是颱風天最佳的料理首選。
農糧署在臉書粉專「鮮享農YA」表示，颱風天窗外風雨交加、外送停擺，若要外出十分冒險，咖哩飯就成為颱風天的料理首選，建議搭配根莖類、蕈菇類食材，如馬鈴薯、胡蘿蔔、地瓜、芋頭、洋蔥、山藥，以及鴻喜菇、杏鮑菇、金針菇、秀珍菇、香菇等，這些食材富含多種營養素且容易產生飽足感。
農糧署指出，烹煮方式也很簡單，先熱鍋下油，依序放入洋蔥、馬鈴薯、紅蘿蔔炒香，再加入蔬菜、菇類、肉類及咖哩塊拌炒，最後放入電鍋並加入淹過食材的水，外鍋一杯水，電鍋跳起後攪拌均勻，外鍋再放一杯水燉煮，僅需3步驟就能輕鬆完成咖哩飯。
農糧署也分享根莖類、蕈菇類的保存方法，指出根莖類適合放置於通風良好的環境中保存，蕈菇類則建議以廚房紙巾包裹後，放入塑膠袋封存冷藏，避免蕈菇類失水，以保持新鮮。
