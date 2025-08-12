時隔4年首例！7旬女發燒全身無力 沒碰過動物竟確診「兔熱病」

衛福部疾管署最新公布，一名居住在南部70多歲本國籍女性，於7月12日出現發燒、全身無力、頻尿等症狀，至診所就醫，後因症狀未改善且出現寒顫、腹瀉等症狀，再至急診就醫並通報兔熱病，血液培養的菌株經全基因體定序鑑定為兔熱病致病菌進而確診。疾管署表示，個案於潛伏期沒有從事戶外活動且無動物接觸史，家中也無飼養寵物，目前感染原因釐清中。

衛福部疾管署發言人曾淑慧說，目前個案經治療後，症狀改善，日前已出院。衛生單位已完成個案住家及周邊環境的消毒工作及通報醫院實驗室清消作業，同時針對醫院檢驗相關人員與個案的訪視家人進行健康監測14日，目前無疑似症狀。

疾管署防疫醫師林詠青表示，疫調發現，確診個案有慢性腎病、高血壓、糖尿病、肝炎等多重慢性病史，飲食以熟食為主，發病症狀為發燒、全身無力，其實並不特殊，隨後有頻尿而到診所就醫，隨後又合併寒顫、腹瀉、排尿困難等症狀。經到醫院就醫檢查，白血球等發炎指數上升，隨即確診為兔熱病，並經住院二周以抗生素治療，若症狀嚴重恐導致肺炎或敗血症，致死率30%至60%。

林詠青說，兔熱病為人畜共通傳染病，病原菌為土倫病法蘭西斯氏菌，主要野生動物宿主包含兔子、野兔、田鼠、麝香鼠、海狸、水鼠。以病原菌循環存在於媒介節肢動物及各種哺乳類、鳥類、爬蟲類及魚類之間，低劑量即可致病，潛伏期與暴露劑量有關，通常為3至5天，也可長達14天，流行地區包含北美洲、歐洲、亞洲及中東地區。

疾管署疫情中心副主任李佳琳說，此名兔熱病個案，為2022年以來首例本土兔熱病確定病例，國內自2007年將兔熱病納入第四類法定傳染病後，迄今共確診3例，為1例境外移入及2例本土；前2例病例分別為2011年自美國境外移入及2021年南部本土個案。

李佳琳指出，個案於潛伏期無國外旅遊史，也無從事戶外活動且無動物接觸史，家中無飼養寵物，住家周邊無草叢或工地等風險環境，且未受蚊蟲叮咬；因此，目前感染原因正在釐清中。

兔熱病傳染途徑多元，人類可經由吸血性節肢動物，通常為硬蜱和鹿蠅叮咬、接觸受感染動物組織、食用受汙染的食物與水或吸入受病菌汙染的塵土而感染。目前無人傳人病例報告，風險族群為實驗室職業暴露及從事野外活動者。

疾管署提醒，民眾應避免接觸野兔、囓齒類等野生動物，也應避免生食野生動物或畜肉，前往流行地區應著長袖衣褲或使用政府核可的防蚊蟲藥劑以避免受節肢動物叮咬，處理動物屍體，尤其兔子時，需佩戴口罩、防水手套，避免接觸或生飲未經過濾消毒的水。

疾管署指出，若有慢性呼吸道疾病、心血管疾病、糖尿病或免疫功能受損者，如出現高燒、寒顫、淋巴腺腫、病原侵入部位出現癒合緩慢且疼痛的潰瘍、咽頭炎、腹痛、嘔吐、腹瀉等症狀，應儘速就醫，並主動告知旅遊史及動物接觸史。

