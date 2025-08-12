楊柳颱風逼近 今每公斤菜價68.9元創近兩個月新高

快訊

聯合報／ 李柏澔／台北即時報導
上個颱風「丹娜絲」及後續豪雨重創蔬果產區，加上楊柳颱風步步進逼，今平均菜價每公斤高達68.9元，菜價創近兩個月新高。圖／聯合報系資料照片
上個颱風「丹娜絲」及後續豪雨重創蔬果產區，加上楊柳颱風步步進逼，今平均菜價每公斤高達68.9元，菜價創近兩個月新高。圖／聯合報系資料照片

根據台北市農產運銷公司統計，今台北市蔬菜到貨量約1321噸，但隨著楊柳颱風的逼近，今平均菜價每公斤高達68.9元。農糧署表示，上個颱風丹娜絲颱風後，0708和0728大雨造成產區復耕時間往後延宕，因此菜價來到近2個月的高點，加上楊柳颱風逼近，菜價恐進一步上漲。

根據北農統計，今日進貨量較休市前大幅增加，量增菜種有高麗菜、小白菜、大白菜、青江菜、空心菜、萵苣菜、甘薯葉、胡瓜、花胡瓜、苦瓜、茄子、番茄、敏豆、甜椒、青花苔、玉米、紅蘿蔔、青蔥、竹筍等，量減菜種有絲瓜等，其餘各菜種均略有增減。

北農分析，今日市況因休市後承銷人普遍存貨少，且楊柳颱風逼近，承銷人預期需求增加，由於到貨量增加較多影響，買氣持穩，交易市況平順，各菜種行情漲跌互見。高麗菜到貨量約410噸，每公斤價格上漲2元；大白菜到貨量約68噸，價格上漲4元；小白菜到貨量約10噸，價下跌5元，絲瓜到貨量約23噸，價格大漲24元。而青蔥每公斤上價（品質最好）更高達305元。

農業部農糧署蔬菜及種苗產業組長傅立忠表示，每公斤68.9元確實來到近2個月以來的高點，丹娜絲颱風和0708大雨讓嚴重影響產區供應，而復耕蔬菜馬上又碰到0728豪雨，導致復耕期又往後延，供貨缺口除了庫存，也會從印尼、越南等國家進口高麗菜、結球白菜等，2017年也有輔導農民團體在冬季冷凍青花菜，當夏天缺菜時都能供應給團膳業者來做替代使用。

至於絲瓜大漲24元，傅立忠說，國內絲瓜產區包含台南、嘉義、南投、彰化等，之前嘉南產區受颱風和大雨影響農損嚴重，復耕需要時間；青蔥破300元，是因為青蔥田區受到0708和0728大雨造成田區淹水，淹水之後病害就會發生，西半部青蔥產區已經減少5成供應，沒受損的青蔥預計9月下旬可以採收，其他的復耕就需要3個月的時間。

自上次颱風以來，豬價已多日突破百元大關，昨日台灣地區毛豬拍賣市場每日交易行情，每公斤仍維持高檔的111元。農業部已協調台糖本月增供650頭毛豬，不過短期內價格仍有上揚壓力。

