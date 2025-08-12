聯馥食品「芥末醬」漂白劑超標 新光洋菜「黑胡椒粒」含蘇丹紅全銷毀

食藥署今天公布邊境查驗不合格品項，由聯馥食品股份有限公司進口的法國進口芥末醬檢出漂白劑違規；新光洋菜企業股份有限公司進口越南產地的「黑胡椒粒」檢出致癌蘇丹色素；另有2批自越南輸入的「鮮榴槤」，在邊境被檢出殘留農藥不合格。

食藥署北區管理中心副主任蔡佳芬表示，聯馥食品股份有限公司進口輸入的法國芥末醬，被檢出二氧化硫0.079g／kg，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，漂白劑亞硫酸氫鈉於其他加工食品，用量以二氧化硫殘留量計為0.030g／kg以下，這批輸入產地為法國的「芥末醬」在邊境必須退運或銷毀。

這一批不合格產品的品牌為「BEAUFOR」，製造廠則是CHARBONNEAUX-BRABANT S.A.，蔡佳芬說，這批芥末醬被檢出的二氧化硫含量，遠高於規定的0.030g／kg上限，針對聯馥食品股份有限公司將提高抽驗比率，由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

食藥署統計，近半年來，114年2月4日至114年8月4日止，受理法國的「芥末醬」，報驗批數為36批，檢驗不合格批數為5批，不合格率為13.9%，檢驗不合格原因皆為二氧化硫殘留量不合格。

另外，由新光洋菜企業股份有限公司輸入的越南黑胡椒粒，則是在邊境檢出蘇丹色素四號，依據「食品安全衛生管理法」屬於不得使用的物質，這批重達1萬5000公斤的黑胡椒粒在邊境必須銷毀，不得退運。

食藥署統計，從114年2月4日至114年8月4日止，受理越南報驗的黑胡椒，報驗批數為54批，檢驗不合格批數為3批，不合格率為5.6%，檢驗不合格原因為蘇丹色素及農藥殘留不合格。蔡佳芬說，從113年4月18日起至115年8月4日止，對越南報驗的黑胡椒在邊境採監視查驗，100%檢驗蘇丹色素合格後才可輸入。

遭退貨的還有2批自越南輸入的鮮榴槤，在邊境被檢出殘留農藥不合格，必須退運或銷毀。由輸入業者泓匯國際有限公司報驗的越南鮮榴槤，檢出殘留農藥亞托敏0.02ppm及撲克拉0.02ppm；依據「農藥殘留容許量標準」，殺菌劑亞托敏及撲克拉的法規容許值皆為0.01ppm。

另1批是由輸入業者豐碩生鮮蔬果股份有限公司報驗的越南鮮榴槤，檢出殘留農藥毆殺松0.06ppm及達馬松0.03ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，殺蟲劑毆殺松的法規容許值為0.01ppm、殺蟲劑達馬松為不得檢出，應低於檢測方法的定量極限0.01ppm。

食藥署今天公布的9項邊境查驗不合格名單，除了法國芥末醬、越南黑胡椒、越南鮮榴槤，還有日本的乾燥羊棲草、泰國的綠豆、澳大利亞的鮮茂谷柑、印尼的麵糰、緬甸的綠豆仁等，分別被檢出有農藥、重金屬、甜味劑等不合格。 這一批法國進口的芥末醬，被檢出漂白劑超標。圖／食藥署提供

