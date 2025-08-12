手持電風扇無安全標章恐成安全隱憂？ 北市府：最高可處150萬

夏天一年比一年熱，走在路上沒多久都能滿頭大汗，「手持電風扇」成為不少民眾夏日隨身攜帶首選，議員發現，市面上有許多未經檢驗相關產品，使用上恐有安全疑慮，呼籲應加強稽查。市府表示，該產品已被經濟部標準檢驗局列為強制檢驗項目，若有發現疑似不符規定產品，將主動通報，最高可開罰150萬元。

BSMI標章（BSMI certification）是由經濟部標準檢驗局（Bureau of Standards, Metrology and Inspection）頒發的商品安全標章，主要功能是確保在台灣販售的產品符合安全標準，保護消費者權益，並防止不合格或劣質產品進入市場。

議員陳重文指出，手持電風扇是近年來很多民眾出門在外必備產品，然而走訪市面上多間店舖，部分商品未見BSMI 標誌，亦無其他必要標示，恐有安全性疑慮，但市府現階段卻稱無裁罰權限，但根據「消費者保護法」及「北市消費者保護自治條例」，商品若無BSMI標誌情況，可公告相關資訊、要求限期改善，甚至處以罰鍰。

陳重文認為，市府應改善商品標示專案抽查作業，發現無BSMI標誌商品時，應主動移請標檢局續處，並公布相關處理結果，法務局應利用消保相關法令處理境內販售無BSMI 標誌商品案件，各局處也應針對轄管場館販售物品善盡管理責任，避免店家胡作非為。

USB充電式小風扇已於2023年1月1日被經濟部標準檢驗局列為強制列檢項目，後續執行商品標示專案抽查作業若發現市售商品疑似未依規定標示商品檢驗標識將主動移請標檢局，並適時公布處理結果。

法務局消保官林傳健表示，未來相關機關依據「消費者保護法」或「北市消費者保護自治條例」，就無BSMI標示商品查核，將依法指派消保官協同辦理調查。若經查有違反消保相關法令情事，亦將依法處理，以保障消費者權益，若違反規定可處六萬元以上150萬元以下罰鍰。

