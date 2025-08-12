救命關鍵！泳衣顏色別亂挑 醫曝對照圖「這3色」下水秒隱形

暑假到了不少家長都會讓小孩去泳池游泳消暑，家長在替小孩挑選泳衣時，除了款式與舒適度，顏色更是關鍵。傑登醫師近日在臉書粉專分享一張泳衣可見度的實驗對照圖，提醒若顏色選錯，孩子一下水恐怕就不見了。

傑登醫師指出，該實驗比較了不同泳衣顏色在湖水（上圖）與泳池（下圖）中的可見度，結果超出想像：

粉紅、橘色、紅色：在兩種水域中，都能一眼看到。 白色、淺藍、灰色：一下水直接開啟「隱形模式」。

最讓人意外的是，在岸上「非常顯眼的白色」，到了水裡卻幾乎完全消失，超級危險！他提醒，在天然水域中，能見度原本就差，選對泳衣顏色可能就是黃金救援關鍵，因此建議家長替孩子選擇紅包袋、三角錐色系的泳衣就對了。

除了挑對泳衣顏色，傑登醫師也提醒家長們三大水域安全守則：不熟悉的水域不要輕易下水；看顧小孩時不要滑手機；小小孩建議加穿救生衣。

最後他呼籲：「水中安全沒有100分，但我們可以讓風險降到最低。」

