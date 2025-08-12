快訊

楊柳颱風明將登陸 哪些地區有機會放颱風假？氣象署說話了

柯文哲案洩密源找到了？鏡週刊社長「偵查中」訪邱佩琳問Excel檔

楊柳颱風明顯增強加上1因素 鄭明典直言中央山脈這次幫不上忙

救命關鍵！泳衣顏色別亂挑 醫曝對照圖「這3色」下水秒隱形

聯合新聞網／ 綜合報導
選對泳衣顏色可能就是黃金救援關鍵。示意圖／ingimage
選對泳衣顏色可能就是黃金救援關鍵。示意圖／ingimage

暑假到了不少家長都會讓小孩去泳池游泳消暑，家長在替小孩挑選泳衣時，除了款式與舒適度，顏色更是關鍵。傑登醫師近日在臉書粉專分享一張泳衣可見度的實驗對照圖，提醒若顏色選錯，孩子一下水恐怕就不見了。

傑登醫師指出，該實驗比較了不同泳衣顏色在湖水（上圖）與泳池（下圖）中的可見度，結果超出想像：

粉紅、橘色、紅色：在兩種水域中，都能一眼看到。

白色、淺藍、灰色：一下水直接開啟「隱形模式」。

最讓人意外的是，在岸上「非常顯眼的白色」，到了水裡卻幾乎完全消失，超級危險！他提醒，在天然水域中，能見度原本就差，選對泳衣顏色可能就是黃金救援關鍵，因此建議家長替孩子選擇紅包袋、三角錐色系的泳衣就對了。

除了挑對泳衣顏色，傑登醫師也提醒家長們三大水域安全守則：不熟悉的水域不要輕易下水；看顧小孩時不要滑手機；小小孩建議加穿救生衣

最後他呼籲：「水中安全沒有100分，但我們可以讓風險降到最低。」

醫師 游泳池

延伸閱讀

不只害嘴破！醫曝杏仁1缺陷別多吃 另推「這2款」完美堅果

不只地牛翻身！氣象署揭密各國「地震動物」 台灣傳說竟還有豬羊熊

「聊一聊」痛痛就飛走！研究證實社交能減輕疼痛感 網聊也有效

只吃肉不碰澱粉瘦很快？他罹患痛風、傷腎 中醫示警：不能只減重

相關新聞

近10年首例！50歲男性感染布氏桿菌病 原來是到新疆做了「這件事」

衛福部疾管署今公布，近10年首例布氏桿菌病境外移入確定病例。一名居住北部50多歲本國籍男性，今年4月至大陸新疆旅遊，曾於...

不洗牙竟傷「心」！ 醫警告3壞習慣加速血管老化：很常被忽略

不少人以為保養血管，重點就是少油、少鹽、多運動，但減重醫師蕭捷健提醒，其實還有三個常被忽略的壞習慣，會加速血管老化，甚至導致動脈硬化，包括不洗牙、日照不足，以及長期高血糖飲食。研究顯示，牙周病患者的血管內皮功能明顯劣於健康族群，而愛吃糖和精緻澱粉導致的高血糖，更像是將血管浸泡在「王水」中，破壞力又快又猛烈。

颱風天別再吃泡麵！農糧署激推1料理：備料簡單、快速上桌

楊柳颱風逐漸逼近台灣，不少人都開始進行防颱準備。對此，農糧署表示，咖哩飯因備料簡單，只要簡單拌炒、放入電鍋，按下一鍵就能烹煮完畢，是颱風天最佳的料理首選。

救命關鍵！泳衣顏色別亂挑 醫曝對照圖「這3色」下水秒隱形

暑假到了不少家長都會讓小孩去泳池游泳消暑，家長在替小孩挑選泳衣時，除了款式與舒適度，顏色更是關鍵。傑登醫師近日在臉書粉專分享一張泳衣可見度的實驗對照圖，提醒若顏色選錯，孩子一下水恐怕就不見了。

防曬怎麼挑？網友最關注這六大要素：質地清爽、潤色兼保養成焦點

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「防曬挑選要素」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的六個防曬挑選要素。

全台Top8衝浪熱點出爐！「這裡」奪聲量第一 浪況穩定又適合新手

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「全台衝浪景點」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的八大全台衝浪景點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。