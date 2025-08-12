捐髓不再「痛到骨子裡」 健保加碼周邊血幹細胞移植費用 新制下月上路

台灣去年進行骨髓或周邊血幹細胞移植的血癌患者約有1300人，每人花費健保約100多萬元，以往周邊血幹細胞移植健保給付偏低，衛福部健保署表示，為救治血癌患者，將提高周邊血幹細胞移植健保給付，較現行千元提高至萬元增約10倍，以比照骨髓移植費用，新制於九月一日上路，預估約有千人受惠。

花蓮慈濟醫院今舉辦「從0到7000的髓緣之愛 從台灣到全球的生命奇蹟 」活動。健保署長石崇良說，過往血癌患者進行骨髓移植時，必須依靠捐贈者捐贈骨髓幹細胞，但捐贈過程十分疼痛，現在可以用周邊血幹細胞。

但過去抽取周邊血幹細胞的健保相關給付都以捐血技術給付，包括抽血、分離、回輸，該給付點數僅一、二千點，目前將比照骨髓移植相關點數一、二萬點給付，目前經「藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議」通過，新制最快9月1號生效，增加預算約一億元以內，受患患者約千人。

石崇良表示，健保給付骨髓、周邊血感細胞移植費用，但如果沒有骨髓的來源，所有的一切都是零，健保還沒開辦前，慈濟就開始了一場醫療改革，在大家誤以為捐髓很可怕的年代，慈濟就開始改變國人的觀念，逐步建立起全世界數一數二的骨髓庫，一旦有病人需要，就有機會找到配對者，加上有健保的支持得到治療，改變了很多人的生命歷程和家庭。

參與活動的衛福部次長呂建德說，他的父親生前罹患多發性骨髓瘤，全家人希望透過慈濟骨髓庫進行配對，雖然當時無法配對成功，父親最後病逝，仍十分感謝慈濟一路的協助，推動骨髓移植真的是不容易的志業，不只是救治患者，更是全家人的希望。

血液及骨髓移植協會理事長葉士芃說：看到過去幾場捐贈者和受贈者的相見歡，有好幾位都是自己的病人。就像石署長所說，如果沒有捐贈者，一切都是零。身為移植的醫師，沒有骨髓的話，一切也都是零。所以自己要特別感謝慈濟這麼一個重要的推手，讓醫師有武器可以幫助病人，也感謝健保署對移植醫師執行這項治療技術的肯定。

花蓮慈濟醫院即將於8月16日歡慶成立39周年，即將邁向40年。這座東部唯一的醫學中心，於32年前、1993年10月20日成立的慈濟骨髓資料庫，初期勸募建檔以及讓配對成功者同意捐髓過程艱辛，仰賴慈濟志工的奔走與愛心和毅力，說明以及化解對骨髓捐贈的種種誤解，從第1位捐贈者開始，歷時8年7個月，才累積到第500位捐贈者。2002年啟用周邊血幹細胞收集後，大大提升建檔捐贈意願，此後以每3年完成千例的速度穩定成長。

慈濟每年動員上萬人次志工，在全台各縣市各鄉鎮，不定點不定時的舉辦驗血建檔活動，32年來總共舉辦3381場驗血建檔活動。陌生人間的救命之情，訴說不盡的感人故事，有父子檔、母女檔、夫妻檔、第二代接續捐髓者。其中更有350位勇者捐贈兩次，超過400人為了拯救同一位病人，再度捐出淋巴球延續生命，另有30人多年後配對成功，重新投入捐贈行列。7000例不只是數字，更是7000次生命重生的希望、7000位陌生人願意為他人無私付出的真實記錄。

