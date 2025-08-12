2025第二波水逆終於結束啦！ 「12星座運勢」變化、小提醒一次看

超有感的今年第二波水逆終於結束啦！伴隨水星順行，溝通誤會逐漸化解，自信心回歸，許多停滯或混亂的問題逐步改善；巨蟹座的金星與木星相遇帶來幸運與安全感，隨後獅子座水星與火星的相互作用，將激發強勁的行動力與勇氣。大家應該都會陸續感受到心情愉快、壓力減輕、精神狀態轉佳。

整體而言，在揮別水逆之後，多數星座會從停滯、混亂中解脫，迎來溝通順暢、財運轉佳、人際和諧的新氣象，適合展開新計畫和修復關係。

不過，還是有一些小提醒要留意，切記保持積極、正面、冷靜的心態，才是迎接轉機、順利過關的關鍵。

另外要注意的是，今年還有第三波水逆，日期落在11月10日～11月30日，要早點做好心理準備囉！

★牡羊座：

●運勢變化：

內心壓力減輕，精神狀態改善，溝通與人際上的誤會明顯減少，特別是在職場協作和團隊專案中，效率大幅提升。財務上也有追回損失的機會。

●注意事項：

適合讓自己獨處調整，逐漸走出過去的困擾。

衝動行事容易忽略細節，避免急躁。簽約或交易仍要檢查條款。

圖／記者陳立儀製表

★金牛座：

●運勢變化：

先前停滯的計畫開始恢復進度，尤其是與金錢、投資或居家相關事項。感情關係溝通更順暢，有助於化解積壓的誤會。

●注意事項：

避免一次投入太多資金，分散風險更保險。

溝通時保持冷靜理性。

圖／記者陳立儀製表

★雙子座：

●運勢變化：

水星是你的守護星，水逆結束對你影響最大。思緒變得敏捷、判斷力提升，社交與工作溝通回到流暢模式。事業、財運有明顯改善，適合展開新計畫與旅行。

●注意事項：

別一次接太多新計畫，保持節奏避免過度分心。

留意情緒起伏大，需要調整心態。

圖／記者陳立儀製表

★巨蟹座：

●運勢變化：

經歷波折後迎來貴人運，感情與財務均見發展，家務與家庭關係中卡住的問題獲得解決機會，適合修補與改善人際關係。

●注意事項：

仍要留意情緒化的花費與衝動決策。

記得保持耐心。

圖／記者陳立儀製表

★獅子座：

●運勢變化：

在水逆期間受影響最嚴重，結束後自信與勇氣迅速回升，適合展現才華、追求夢想，運勢逆勢大漲，在創作、舞台表現、愛情等領域，會有意想不到的機會降臨。

●注意事項：

避免過度高調或忽略他人感受，容易引起反感。

不要衝動行事。

圖／記者陳立儀製表

★處女座：

●運勢變化：

在學習、工作細節、健康規劃上都能恢復秩序。處事效率與精準度回歸，容易獲得上司肯定。財運看好。

●注意事項：

別一次同時處理太多細節，避免過度勞累。

婚姻與伴侶關係要注重誠實與溝通，內心情緒波動需要自我調節。

圖／記者陳立儀製表

★天秤座：

●運勢變化：

社交圈活躍度回升，過去停滯或尷尬的關係重新回到正軌，合作與夥伴關係更加和諧。適合參與活動、擴展人脈。

●注意事項：

需平衡工作與休息，謹慎溝通。

多傾聽對方需求，別急著主導局面。

圖／記者陳立儀製表

★天蠍座：

●運勢變化：

工作上的波折逐漸緩解，合作與任務進展順利，並出現新的突破機會，影響力與掌控感增強。

●注意事項：

調整心態，利於合作與順利進展。

溝通仍需迂迴，不要一次攤牌所有底牌。

圖／記者陳立儀製表

★射手座：

●運勢變化：

異地合作與合約相關事宜順利，旅行、進修、出版等長期計畫重啟。心境變得開闊，對未來的方向更有把握。

●注意事項：

留意交通與行程安排，避免臨時變動影響進度。

推展計畫應保持耐心。

圖／記者陳立儀製表

★摩羯座：

●運勢變化：

健康和財務問題好轉，事業發展有利，能量爆發。與伴侶或合作夥伴之間的深層溝通更順暢，有助於建立長期信任。

●注意事項：

避免因過度防備而錯失新合作。

謹防過度操勞。

圖／記者陳立儀製表

★水瓶座：

●運勢變化：

人際關係及情感關係有機會修復，適合主動和解、改善情況；工作效率提升，在團隊中更能發揮領導與協調的作用。

●注意事項：

溝通要保持透明，避免模糊承諾。

重要事項建議多次確認，避免傳話出錯或誤解。

圖／記者陳立儀製表

★雙魚座：

●運勢變化：

健康與日常作息回歸秩序，工作效率提升，對未來的計畫與目標有更清晰的行動路線，適合積極迎接挑戰。

●注意事項：

別忽視小病痛，保持作息規律才能長期穩定。

在財務和感情決策上要多思考，避免因過於衝動帶來損失。

圖／記者陳立儀製表

★綜合建議：

●即使整體運勢回升，仍需謹慎處理人際溝通和財務問題，避免誤會或衝突。

●行動力增加的同時也要保持耐心與彈性，遇到波折寧可放慢步調，以免自我消耗過大。

●對於需要修復關係或改善健康者，水逆結束後是良機，宜主動行動、積極改變。

圖／記者陳立儀製表

商品推薦