2025第二波水逆終於結束啦！ 「12星座運勢」變化、小提醒一次看
超有感的今年第二波水逆終於結束啦！伴隨水星順行，溝通誤會逐漸化解，自信心回歸，許多停滯或混亂的問題逐步改善；巨蟹座的金星與木星相遇帶來幸運與安全感，隨後獅子座水星與火星的相互作用，將激發強勁的行動力與勇氣。大家應該都會陸續感受到心情愉快、壓力減輕、精神狀態轉佳。
整體而言，在揮別水逆之後，多數星座會從停滯、混亂中解脫，迎來溝通順暢、財運轉佳、人際和諧的新氣象，適合展開新計畫和修復關係。
不過，還是有一些小提醒要留意，切記保持積極、正面、冷靜的心態，才是迎接轉機、順利過關的關鍵。
另外要注意的是，今年還有第三波水逆，日期落在11月10日～11月30日，要早點做好心理準備囉！
★牡羊座：
●運勢變化：
內心壓力減輕，精神狀態改善，溝通與人際上的誤會明顯減少，特別是在職場協作和團隊專案中，效率大幅提升。財務上也有追回損失的機會。
●注意事項：
適合讓自己獨處調整，逐漸走出過去的困擾。
衝動行事容易忽略細節，避免急躁。簽約或交易仍要檢查條款。
★金牛座：
●運勢變化：
先前停滯的計畫開始恢復進度，尤其是與金錢、投資或居家相關事項。感情關係溝通更順暢，有助於化解積壓的誤會。
●注意事項：
避免一次投入太多資金，分散風險更保險。
溝通時保持冷靜理性。
★雙子座：
●運勢變化：
水星是你的守護星，水逆結束對你影響最大。思緒變得敏捷、判斷力提升，社交與工作溝通回到流暢模式。事業、財運有明顯改善，適合展開新計畫與旅行。
●注意事項：
別一次接太多新計畫，保持節奏避免過度分心。
留意情緒起伏大，需要調整心態。
★巨蟹座：
●運勢變化：
經歷波折後迎來貴人運，感情與財務均見發展，家務與家庭關係中卡住的問題獲得解決機會，適合修補與改善人際關係。
●注意事項：
仍要留意情緒化的花費與衝動決策。
記得保持耐心。
★獅子座：
●運勢變化：
在水逆期間受影響最嚴重，結束後自信與勇氣迅速回升，適合展現才華、追求夢想，運勢逆勢大漲，在創作、舞台表現、愛情等領域，會有意想不到的機會降臨。
●注意事項：
避免過度高調或忽略他人感受，容易引起反感。
不要衝動行事。
★處女座：
●運勢變化：
在學習、工作細節、健康規劃上都能恢復秩序。處事效率與精準度回歸，容易獲得上司肯定。財運看好。
●注意事項：
別一次同時處理太多細節，避免過度勞累。
婚姻與伴侶關係要注重誠實與溝通，內心情緒波動需要自我調節。
★天秤座：
●運勢變化：
社交圈活躍度回升，過去停滯或尷尬的關係重新回到正軌，合作與夥伴關係更加和諧。適合參與活動、擴展人脈。
●注意事項：
需平衡工作與休息，謹慎溝通。
多傾聽對方需求，別急著主導局面。
★天蠍座：
●運勢變化：
工作上的波折逐漸緩解，合作與任務進展順利，並出現新的突破機會，影響力與掌控感增強。
●注意事項：
調整心態，利於合作與順利進展。
溝通仍需迂迴，不要一次攤牌所有底牌。
★射手座：
●運勢變化：
異地合作與合約相關事宜順利，旅行、進修、出版等長期計畫重啟。心境變得開闊，對未來的方向更有把握。
●注意事項：
留意交通與行程安排，避免臨時變動影響進度。
推展計畫應保持耐心。
★摩羯座：
●運勢變化：
健康和財務問題好轉，事業發展有利，能量爆發。與伴侶或合作夥伴之間的深層溝通更順暢，有助於建立長期信任。
●注意事項：
避免因過度防備而錯失新合作。
謹防過度操勞。
★水瓶座：
●運勢變化：
人際關係及情感關係有機會修復，適合主動和解、改善情況；工作效率提升，在團隊中更能發揮領導與協調的作用。
●注意事項：
溝通要保持透明，避免模糊承諾。
重要事項建議多次確認，避免傳話出錯或誤解。
★雙魚座：
●運勢變化：
健康與日常作息回歸秩序，工作效率提升，對未來的計畫與目標有更清晰的行動路線，適合積極迎接挑戰。
●注意事項：
別忽視小病痛，保持作息規律才能長期穩定。
在財務和感情決策上要多思考，避免因過於衝動帶來損失。
★綜合建議：
●即使整體運勢回升，仍需謹慎處理人際溝通和財務問題，避免誤會或衝突。
●行動力增加的同時也要保持耐心與彈性，遇到波折寧可放慢步調，以免自我消耗過大。
●對於需要修復關係或改善健康者，水逆結束後是良機，宜主動行動、積極改變。
▪️整理包／颱風假放不放？楊柳撲台來勢洶洶 13日停班課區域一覽
▪️楊柳颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台吸眾人朝聖報現況
▪️有颱風假？楊柳颱風最新各地侵襲機率曝、3地達97% 今將海陸警齊發
▪️侵台颱楊柳明天登陸恐達中颱中限 粉專：已可見「雲捲風眼」若隱若現
▪️中颱楊柳恐強風豪雨1張圖看「風險區」 淹水警戒和易致災地區曝
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言