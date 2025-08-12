專售加熱菸LINE群組 小編激推薄荷加味口味 董氏批政府行政怠惰

快訊

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
加熱菸載具外型3C化，相當吸睛，但依照現行菸害防治法，正式上市後，載具外面無須比照紙菸「百分之五十面積警示圖文」標示，董氏基金會認為，這相當不合理，將誘使更多年輕族群使用。圖／讀者提供
加熱菸載具外型3C化，相當吸睛，但依照現行菸害防治法，正式上市後，載具外面無須比照紙菸「百分之五十面積警示圖文」標示，董氏基金會認為，這相當不合理，將誘使更多年輕族群使用。圖／讀者提供

政府嚴禁電子菸煙，而加熱菸經審查通過才可上市(目前還未有品項上市)，但在網路世界卻是什麼都買得到。一名網友只是在臉書搜尋「電子煙」，沒想到短短一小時內就收到10幾名賣家私訊。加熱菸也是如此，一個LINE購買群組成員近500人，而小編稱號即為「IQ*S（加熱菸）小幫手」，狂推加味系列。

世衛組織（WHO）明列「加味菸為青少年入門品」，也就是加味菸是專門「設計來吸引青少年」的菸品產品。由於加熱菸上市時間短，對於加味的加熱菸仍缺乏完整的評估，無法得知其毒理、成癮性，及對青少年的影響有多大，為此，董氏基金會疾呼應該嚴禁加味菸，不管哪一種菸品均不得含有口味添加物。

對於國健署遲遲未能公告「加味菸品禁止添加物草案」，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗批拖了2年5個月「這就是行政怠惰」，112年3月12日第一次預告菸品禁止薄荷等四種添加物，到113年8月8日擴大增列27種添加物，何時正式公告，似乎還遙遙無期。

對此，新任國健署長沈靜芬在8月11日正式回應，去年8月預告「菸品禁止添加物草案」，但各界很多意見回饋，署內持續收集國際間相關文獻跟資料，也召開數次專家會議，後續按照程序，走完行政流程，就會正式公告，但可以確定的是「不會跟加熱菸脫鉤，如經公告不可添加品項，就適用於所有菸品，包含加熱菸在內。」

對此，林清麗表示，國健署7月底公布加熱菸審查結果，2家加熱菸業者(共計14個品項菸草柱、4個品項載具)，申請案有條件通過。據了解，這批菸草柱就包括多種加味菸，且載具無須比照紙菸警示圖文標示，外型充滿科技感，一旦上市，恐將吸引更多青少年嘗試新興菸品。

林清麗指出，依照菸害防制法，紙菸盒正反面上的警示圖文面積至少達50%，加熱菸除菸草柱應印製警示圖文外，載具也應有面積百分之五十的警示圖文，，明確才能不讓年輕族群被載具時尚外表吸引。

如何降低國人菸品危害風險？林清麗呼籲政府務必堅守三大底線，不能出賣人民健康。

一、請政府立即依法公告「除菸草原味外，禁止所有加味菸品」，並撤銷「加味的加熱菸」上市。

二、加熱菸不得以違法的「IQ*S」系列名稱通過審查上市。

三、審查上市的加熱菸，不得以「通過健康風險評估」進行任何形式的宣傳。

對新任國健署長首次針對加熱菸的談話，林清麗感到失望，她認為，沈署長是兒科醫師，應要有兒科醫師的樣子，身為媽媽的她更是沒有任何政經包袱，應該明確說「個人反對所有的菸品」，而不是一切依法辦理。

林清麗呼籲，政府應該盡快公告「菸品禁止添加物草案」，嚴禁所有的加味菸，另外，從嚴加取締新興菸品的上游貨源，不讓年輕人輕易地透過網路、社群就可買到電子煙、加熱菸。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

目前加熱菸尚未合法，但早在網路平台銷售無阻，就有賣家在LINE成立群組，成員近500人，小編代號「IQ*S（加熱菸）小幫手」，狂推加味系列。圖／讀者提供
目前加熱菸尚未合法，但早在網路平台銷售無阻，就有賣家在LINE成立群組，成員近500人，小編代號「IQ*S（加熱菸）小幫手」，狂推加味系列。圖／讀者提供
一名網友在臉書搜尋「電子菸」，不料，短短一小時內收到10幾名賣家私訊，網路已成為新興菸品的主要通路。圖／董氏基金會提供
一名網友在臉書搜尋「電子菸」，不料，短短一小時內收到10幾名賣家私訊，網路已成為新興菸品的主要通路。圖／董氏基金會提供

菸草 加熱菸 國健署 電子菸

