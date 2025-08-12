醫師親測！喝咖啡「多這步驟」降壞膽固醇 1個月甩脫紅字危機

每天一杯咖啡是許多人生活儀式的一部分，卻可能在不知不覺中，讓壞膽固醇偷偷升高。肥胖症專科醫師邱正宏在YouTube頻道分享，自己每日會飲用3杯黑咖啡，近期發現壞膽固醇數值明顯攀升，他在維持原有生活習慣下，僅對咖啡泡法做了1項調整，結果壞膽固醇在一個月內成功從危險紅字區降回安全範圍。

醫師邱正宏表示，多數人都知道喝咖啡的好處不少，包括可以減少心血管疾病、減少失智風險、降低癌症的發生率，但喝多了，可能會導致失眠、心悸、胃食道逆流症狀加劇，其中有一項壞處是常被大家忽略，就是會讓壞膽固醇（LDL）增加。

他說自己每天都會喝3杯黑咖啡，在健檢時偶爾出現膽固醇偏高的情況，近期不但是膽固醇增高，連壞膽固醇（LDL）也增加了。自認平日對飲食相當注意，食用大量蔬菜、減少動物性脂肪的攝取，膽固醇數值仍偏高，懷疑是飲用咖啡過多造成。在搜尋文獻資料後，發現飲用咖啡前先使用濾紙過濾，可以減少對血脂的不良影響，決定親身試驗檢視效果。

邱正宏表示，試驗期間維持原有生活習慣，唯一改變是咖啡都先用濾紙過濾後再喝，一個月下來，總膽固醇數值從原本的217mg/dL略降為210mg/dL，而低密度脂蛋白（LDL）直接擺脫紅字，從135mg/dL降到121mg/dL安全值內，高密度脂蛋白（HDL）數值也有增加。他也強調，這次的個人體驗並不能視為嚴謹的科學實驗，但卻和文獻說的完全一樣，結果提供參考。

邱正宏過去也曾說明，咖啡含二萜（Diterpene）類化合物，即咖啡醇（Cafestol）與咖啡豆醇（Kahwelo），皆屬於脂溶性成分，前者對身體影響較大。因為咖啡醇對身體的脂肪代謝會產生3個作用，抑制肝臟內膽酸代謝、改變肝臟脂蛋白代謝及誘導內分泌相關的核受體反應，導致血液中的膽固醇跟LDL升高，而研究發現，喝咖啡前先使用濾紙過濾，可以濾掉95%的咖啡醇。

邱醫師也提供5個飲食選擇方法，可以有效降低膽固醇：

1.減少飽和脂肪：避免奶油、紅肉、油炸品、含奶精飲料等，以減少壞膽固醇上升風險。

2.避免吃到反式脂肪：常見於加工餅乾、人造奶油等，會顯著提高心血管疾病風險。

3.多吃Omega-3油脂：鮭魚、鯖魚、堅果、亞麻仁籽都是推薦來源，有助提升好膽固醇。

4.增加水溶性膳食纖維：像是燕麥、豆類、蘋果、梨等，新鮮蔬果能幫助膽固醇經由腸道排出。

5.增加乳清蛋白攝取：來自牛奶的乳清蛋白或酪蛋白，能像纖維一樣結合膽固醇，幫助體外排除。

