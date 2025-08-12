快訊

亞洲盃男籃／中華隊返8強有感而發？歸化洋將戴維斯：我需要籃球合約

小琉球行車糾紛要大學生下跪道歉 潛水店老闆打算收店曝未來規劃

黃國昌選新北市定裝照 埋「退1進4」藍白合密碼

聽新聞
0:00 / 0:00

塑膠公約減產條文成「雄心天花板」 專家憂淪廢棄物條約

聯合報／ 特派記者楊惠琪／瑞士日內瓦即時報導
「全球塑膠公約」談判進入倒數兩天，塑膠減產條文仍陷各方角力，圖為萬國宮前以塑膠垃圾為主 。記者曾原信／攝影
「全球塑膠公約」談判進入倒數兩天，塑膠減產條文仍陷各方角力，圖為萬國宮前以塑膠垃圾為主 。記者曾原信／攝影

「全球塑膠公約」談判進入倒數兩天，為力拚本屆完成條文，各工作小組連日開會磋商到深夜。但有關「塑膠減產」的關鍵條文仍陷於各方激烈角力。

長期關注海廢汙染的澄洋環境顧問公司執行長顏寧直言，第6條是整部公約的「雄心天花板」，將決定條約是全面治理塑膠全生命周期，還是淪為單純的廢棄物管理架構；一旦遭削弱或刪除，將使上游控管條文失去實質作用。

顏寧指出，「全球塑膠公約」談判進入最後階段，各國代表對第6條有關塑膠供應與永續生產的規範仍存在重大分歧，該條的走向將直接牽動第3條（塑膠產品）、第5條（產品設計）及第11、12條（財務與技術支援）等多項條文，甚至影響公約的整體範圍與治理格局。

顏寧分析，第6條爭議本質是「上游控管」與「下游管理」的根本路線之爭。太平洋小島國（PSIDS）及部分拉美國家（如巴拿馬、秘魯、烏拉圭）主張，條約必須涵蓋塑膠生產階段，否則將淪為單純的廢棄物管理公約，失去全生命周期治理意義；但伊朗與印度等國則認為，生產與供應屬於國家經濟自主範疇，不應受國際條約約束。

至於是否能在本輪拍板定案，顏寧坦言仍存在不確定性。她說，現階段各國代表傾向先將立場與意見完整納入文本，即便無法立刻化解分歧，也能作為未來談判的基礎。除第6條外，本屆會議仍延續上次釜山談判的爭點，包括條約應全球適用或因地制宜，以及是採「共識決」還是「多數決」，再加上各項技術與程序細節，均需在有限時間內尋求平衡。

環境權保障基金會副執行長許博任說，公約中有關塑膠減產的條文仍陷入激烈拉鋸，產油國不僅對公約範疇持續提出異議，甚至建議刪除第6條的減產規定，並堅持以共識決方式表決；然而，多數國家則傾向採多數決，雙方立場分歧顯著，最終談判結果仍充滿變數。

永續 美國 廢棄物 塑膠微粒

延伸閱讀

塑膠公約談判倒數48小時 部分條文取得重大進展

全力應對風災後萬噸級石綿瓦廢棄物 環境部啟動四大行動

倒數三天！塑膠公約談判膠著 大會：機會之窗仍開著

美國參加塑膠公約目的...川普不想約「塑」

相關新聞

醫師親測！喝咖啡「多這步驟」降壞膽固醇 1個月甩脫紅字危機

每天一杯咖啡是許多人生活儀式的一部分，卻可能在不知不覺中，讓壞膽固醇偷偷升高。肥胖症專科醫師邱正宏在YouTube頻道分享，自己每日會飲用3杯黑咖啡，近期發現壞膽固醇數值明顯攀升，他在維持原有生活習慣下，僅對咖啡泡法做了1項調整，結果壞膽固醇在一個月內成功從危險紅字區降回安全範圍。

楊柳颱風逼近 今每公斤菜價68.9元創近兩個月新高

根據台北市農產運銷公司統計，今台北市蔬菜到貨量約1321噸，但隨著楊柳颱風的逼近，今平均菜價每公斤高達68.9元。農糧署...

越南血癌少年重生 跪謝台灣捐髓人 慈濟骨髓幹細胞中心完成第7000例

骨髓移植為治療血癌的最終方式，配對、治療成功不僅是救治患者，更是患者全家的希望。「我最感恩慈濟的師公上人，還有捐髓給我的...

聯馥食品「芥末醬」漂白劑超標 新光洋菜「黑胡椒粒」含蘇丹紅全銷毀

食藥署今天公布邊境查驗不合格品項，由聯馥食品股份有限公司進口的法國進口芥末醬檢出漂白劑違規；新光洋菜企業股份有限公司進口...

手持電風扇無安全標章恐成安全隱憂？ 北市府：最高可處150萬

夏天一年比一年熱，走在路上沒多久都能滿頭大汗，「手持電風扇」成為不少民眾夏日隨身攜帶首選，議員發現，市面上有許多未經檢驗...

捐髓不再「痛到骨子裡」 健保加碼周邊血幹細胞移植費用 新制下月上路

台灣去年進行骨髓或周邊血幹細胞移植的血癌患者約有1300人，每人花費健保約100多萬元，以往周邊血幹細胞移植健保給付偏低...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。