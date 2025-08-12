塑膠公約減產條文成「雄心天花板」 專家憂淪廢棄物條約

「全球塑膠公約」談判進入倒數兩天，為力拚本屆完成條文，各工作小組連日開會磋商到深夜。但有關「塑膠減產」的關鍵條文仍陷於各方激烈角力。

長期關注海廢汙染的澄洋環境顧問公司執行長顏寧直言，第6條是整部公約的「雄心天花板」，將決定條約是全面治理塑膠全生命周期，還是淪為單純的廢棄物管理架構；一旦遭削弱或刪除，將使上游控管條文失去實質作用。

顏寧指出，「全球塑膠公約」談判進入最後階段，各國代表對第6條有關塑膠供應與永續生產的規範仍存在重大分歧，該條的走向將直接牽動第3條（塑膠產品）、第5條（產品設計）及第11、12條（財務與技術支援）等多項條文，甚至影響公約的整體範圍與治理格局。

顏寧分析，第6條爭議本質是「上游控管」與「下游管理」的根本路線之爭。太平洋小島國（PSIDS）及部分拉美國家（如巴拿馬、秘魯、烏拉圭）主張，條約必須涵蓋塑膠生產階段，否則將淪為單純的廢棄物管理公約，失去全生命周期治理意義；但伊朗與印度等國則認為，生產與供應屬於國家經濟自主範疇，不應受國際條約約束。

至於是否能在本輪拍板定案，顏寧坦言仍存在不確定性。她說，現階段各國代表傾向先將立場與意見完整納入文本，即便無法立刻化解分歧，也能作為未來談判的基礎。除第6條外，本屆會議仍延續上次釜山談判的爭點，包括條約應全球適用或因地制宜，以及是採「共識決」還是「多數決」，再加上各項技術與程序細節，均需在有限時間內尋求平衡。

環境權保障基金會副執行長許博任說，公約中有關塑膠減產的條文仍陷入激烈拉鋸，產油國不僅對公約範疇持續提出異議，甚至建議刪除第6條的減產規定，並堅持以共識決方式表決；然而，多數國家則傾向採多數決，雙方立場分歧顯著，最終談判結果仍充滿變數。

商品推薦