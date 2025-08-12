落實憲法法庭判決 健保資料隱私新保障 退出權今起上路零門檻

健保資料庫的合理利用與個資保護，111年憲法法庭憲判字第13號判決意旨，衛福部應落實個人資料自主權，並讓當事人可請求停止使用。衛福部健保署宣布，即日起民眾可向健保署申請健保資料停止目的外利用。對於立院正在審查的《全民健康保險資料管理條例》草案，其中有爭議的不得拒絕提供資料的「霸王條款」，健保署表示，過渡期不會實施，民眾只要申請就可以退出，沒有特別限制。

111年憲法法庭憲判字第13號判決，個資法規定健保資料庫供公務機關或學術機關統計或研究合憲，但欠缺個資監督機制及當事人請求停止使用規定，此部分違憲，應於3年內修法。

衛福部健保署長石崇良說，憲法法庭憲判為健保資料庫提供學術研究為主，符合公共利益，但仍不可忽略民眾自主權，也就是允許有退出權，並要求於3年內修法完成，目前立法院正在審議《全民健康保險資料管理條例》草案，尚未完成立法。

但為回應民眾對資料自主權的重視，健保署參考立法重點先行公告「全民健康保險資料研究利用與停止利用申請作業及管理要點」，作為提供民眾申請停止資料目的外利用的作業依據。

石崇良說，學研單位運用健保資料在學術研究、公共衛生及政策評估等方面，於國內外期刊發表逾9千餘篇論文，並培育國內許多博碩士學子取得學位，對於國內醫療學術發展有所幫助，但若民眾多選擇退出，不再提供個人資料，他確實為有點擔心會影響國內醫學的進步。

因此，為確保資料利用的安全性與個資隱密，石崇良說，健保資料僅以提供促進學術研究及公共利益目的為限，採取相關五項規定，確保個資隱私，讓民眾安心。

第一、學術研究使用健保資料庫，應通過研究倫理委員會(IRB)及主管機關審查，且單筆查閱限制不得超過20萬筆資料；其次，須在指定地點、獨立資料儲存及運算機台操作，不提供網路連線，避免資料外洩；第三、個人資料經去識別化處理；第四、稀少個案資料不開放使用；第五、僅可攜出統計結果，不得擅自攜出未經審查同意資料。

健保署企劃組長游慧真說，民眾目前可申請退出的個人資料有4種，包括承保資料（加保、退保、不同工作的保費狀態）、醫療服務門住診就醫及用藥紀錄、醫療影像及病理報告，以及檢驗檢查資料。

至於，《全民健康保險資料管理條例》第19條，民眾在依其他法律有提供之義務、維護國家安全，以及為免除人民之生命、身體或財產上之急迫危險的前提下，不可拒絕目的外利用，被批評為「霸王條款」。對於過渡期間的作法，健保署回覆，民眾只要申請就能退，沒有特別限制。

游慧真表示，民眾可在「健保快易通」App，或是透過臨櫃至健保個分區業務組辦理退出手續。申請核准的時間約需要5個工作日，核准後，就會回覆生效日期，不溯及既往，在生效日後的資料都不會被目的外利用。

商品推薦