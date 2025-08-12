你買的中藥名符其實嗎？消基會檢驗中藥8成五加皮疑為香加皮

你買的中藥是你以為的中藥嗎?有鑑於消費者無法確認食品使用之中藥材品項是否正確，消基會挑選容易誤認或誤用的中藥材進行基原鑑別測試。發現10件五加皮樣品中，2件為五加皮，其餘8件疑似為香加皮。消基會表示，兩者除了功效不相同，香加皮還具有毒性，不可過量及長期服用，以免蓄積中毒。

消基會於3月中下旬至4月初於台北市、新北市、台中市及高雄市的中藥行或蔘藥行等地，告知店家購買陳皮、黃耆、苦杏仁及五加皮等4種中藥材，每種藥材購買10件，進行基原鑑別測試。其中陳皮、和苦杏仁百分之百都是標示所寫的藥材。

而 10件標示為黃耆的藥材，經檢測結果發現，3件為黃耆，其餘7件疑似為紅耆。消基會表示，紅耆雖也具有補氣的功效，但效果不如黃耆佳，味道除了較黃耆甜外，也沒有豆腥味，咀嚼後纖維較黃耆多。

消基會表示，中藥材若為藥品誤用，觸犯藥事法中「製造或輸入偽藥或禁藥」，可處10年以下有期徒刑，得併科新台幣1億元以下罰金。若為食品誤用則觸犯食安法，可處6萬元以上2億元以下罰鍰，並可勒令歇業、停業。

消基會表示，此次隨機抽樣4種中藥材，以黃耆與五加皮較容易被誤認。依中醫藥司2024年統計資料，黃耆及紅耆的總進口量高達1200公噸以上，而本次抽驗發現市售容易以紅耆取代黃耆，雖然都是補氣藥，但在口感、味道及效用上還是有些許差異，黃耆及紅耆應名符其實，才能確保療效。

至於五加皮，2008年藥物食品檢驗局調查研究年報指出，抽驗的43件檢體中，僅有9件（20.9％）為五加皮；2020年食品藥物研究年報中也指出，2016～2019年間抽驗的10件中，僅有1件為五加皮，誤用率為90％。消基會指出顯示，報告顯示五加皮經常被誤用，也未獲得改善。

消基會指出，主管機關應不定期抽查市售藥材是否有遭到誤用，特別是誤認比例較高的藥材，才能保障消費者。而消費者除了到信任的中藥行購買外，最好可以先告知用途，避免業者給予錯誤的藥材。正確藥材才能保證正確的有效成分。若是有包裝的中藥材，需檢視產品的包裝標示是否有提供詳細的資訊，如品名、製造日期與有效期限、保存方法及使用注意事項等。

