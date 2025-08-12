布袋戲藝師齊聚 日本粉絲冒雨追文化世博演出

快訊

中央社／ 記者王寶兒大阪12日電

台灣布袋戲藝師齊聚文化世博，連續3天帶來結合光雕與投影的「伏魔英雄帖之再現白光劍」，更融入「航海王」名言、Siri語音服務等逗趣台詞，吸引日本民眾冒雨追戲，還問團隊能否探班。

「伏魔英雄帖之再現白光劍」為台中豐原新勝景掌中劇團在2023年COVID-19疫情影響期間號召作品，當時他們抱持「團結眾志、重振台灣布袋戲昔日榮光」精神，邀請多名布袋戲藝師參與，在台灣演出多次，應文化部主辦「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」，首度到海外演出。

新勝景掌中劇團副團長朱祥溥向中央社記者表示，當時在疫情期間想著要做戲團結大家，以廣發英雄帖方式力抗布袋戲式微的時代洪流。這次能到日本演出，他們都很高興，且認為是走向海外最合適的起點，除了文化相近外，也可以讓日本民眾一窺布袋戲演變脈絡。

演出搭配日語字幕外，還有日文即時口譯搭配藝師口號在戲前暖場，再加上撒糖果、布袋戲偶互動與擊掌等，擄獲日本民眾的心，自9日晚間至昨晚最後1場演出，都吸引日本民眾在開演前守候。即便3晚都有不小雨勢，仍無礙觀眾熱情，冒雨站戶外追戲，甚至還有觀眾遠從北海道前來看戲。

新勝景掌中劇團長朱勝珏說，搭配即時翻譯效果很好，跟觀眾互動時能感受他們的熱情，其實表演團隊下午在排練時，就陸續有人先來占位置，想站在最前線。

朱祥溥補充，他們這幾天看臉書粉絲專頁有些私訊，想帶飲料探班表演團隊，還有很多人在演出後在社群平台分享他們的演出，感受到日本是珍惜傳統技藝的民族，「覺得好像被他們當成寶的感覺，很感謝他們。」

「伏魔英雄帖之再現白光劍」此次在日本大阪演出，台北陳錫煌傳統掌中劇團大師兄陳冠霖、新竹五洲真吉祥掌中劇團主楊志豪、台中聲五洲掌中劇團主王英峻、台中蕭孟然掌中劇團主蕭孟然、南部偶手余伏龍等操偶師皆加入陣容，九天民俗技藝團也參與演出。

表演中如「讓我們航向偉大航道」動漫台詞或呼叫Siri等橋段，讓現場觀眾反應熱烈。朱祥溥說，此次演出最棒的就是觀眾都聽得懂哏，知道什麼時候笑、什麼時候拍手，有些出乎意料，也很開心，以他個人海外演出經驗來說是最成功一次。

日本 觀眾 布袋戲

